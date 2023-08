Polscy kierowcy mają gdzieś regulamin. Łamią zasady i tankują taniej

W ramach promocji, każdy zarejestrowany uczestnik programu ORLEN VITAY, może zatankować z rabatem nawet 400 litrów paliwa - po 200 litrów w każdym etapie promocji (miesięcznie). Jednorazowo można zatankować maksymalnie 50 litrów w czasie jednej wizyty, a tych wizyt w miesiącu może być 4. Rabat wynosi od 30 groszy do 40 groszy na litrze, przy czym ta druga kwota dotyczy klientów posługujących się Kartą Dużej Rodziny. Promocja jest realizowana w okresie od 30 czerwca 2023 r., godz. 00:00, do 31 sierpnia 2023 r., godz. 23.59. Ofertą nie są objęte produkty paliwowe nalewane do pojemników innych niż bak (np. kanistry, torby, beczki, butelki, pojemniki).

Tanie tankowanie na stacjach ORLEN? Wystarczy jeden trik i złamanie regulaminu

Okazuje się jednak, że jest prosty sposób na oszukanie systemu i korzystanie z promocji tak często, jak mamy ochotę. Jak informuje Business Insider internauci wpadli na pomysł, że wystarczy... założyć nowe konto w aplikacji ORLEN VITAY i przystąpić do programu lojalnościowego oraz odebrać specjalny kod rabatowy upoważniający do skorzystania ze zniżek. Rejestrowanie i logowanie na nowe konta umożliwia obejście ograniczeń i tankowanie większej ilości paliwa w promocyjnej cenie

Szybko okazuje się jednak, że sposób na obejście ograniczeń równoznaczny jest z łamaniem regulaminu programu. A co w nim znajdziemy?

Uczestnik Zarejestrowany może posiadać w tym samym czasie tylko jedną Główną Kartę VITAY albo jedną Wirtualną Kartę VITAY oraz przypisane dwie Karty Dodatkowe do jednej z nich, w zależności którą posiada.

Złamanie regulaminu wiązać się może z utratą konta, ale jak podaje Grzegorz Kubera z Insidera, nikt nie weryfikuje tego, jakim kontem się posługujemy przy płaceniu za paliwo. Zapis regulaminu wydaje się dość jasny, jednak by uniknąć sytuacji nadmiernego wykorzystywania promocji, powinien być jednak bardziej doprecyzowany, a konto ORLEN VITAY połączone na stałe z numerem telefonu, który trudniej jest wygenerować, jak nowy adres e-mail..