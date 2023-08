Chcesz naładować samochód elektryczny? Pojedź do Aldi

Jeżeli mamy samochód elektryczny, to wiadomo, że jednym z głównych czynników, na które musimy zwrócić uwagę, jest kwestia ładowania. O ile punktów, w których możemy ładować elektryki, przybywa, to wciąż często podróż trzeba planować mając na uwagę właśnie kwestie uzupełnienia energii w baterii. Dlatego też wiele firm, chcąc zachęcić do siebie klientów posiadających samochody elektryczne, montuje przy swoich placówkach ładowarki, z których mogą oni skorzystać. Tak jest chociażby w przypadku sklepach Biedronka, która do końca 2024 chce postawić ładowarki w 600 lokalizacjach. Inne sieci nie chcą być w tyle.

Aldi stawia na elektromobilność i też buduje ładowarki

Jak możemy przeczytać w materiałach firmy, Aldi weszło we współpracę z koncernem Shell i będzie instalować przy swoich sklepach szybkie ładowarki o mocy 50 kW. Ma to pokazać, że detalista jest firmą odpowiedzialną, jeżeli chodzi o środowisko, a dodatkowo - przyciągnąć klientów (według danych Aldi 63 proc. respondentów z samochodami elektrycznymi wybiera sklep ze względu na dostępność punktów ładowania).

Póki co Aldi postawi 11 takich urządzeń, prawdopodobnie pojawią się one najpierw na terenie Wielkiej Brytanii. Jednocześnie sieć zaznacza, że w przyszłości planuje rozbudowę, więc bardzo możliwe, że niedługo ładowarki przy Aldi pojawią się także w Polsce.

Źródło