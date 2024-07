Tanio już było. Twórcy podnieśli cenę gry z dnia na dzień o 80%

7 Days to Die wychodzi z wczesnego dostępu po 11 latach

Sytuacja na Steamie jest o tyle zabawna, że wśród najgłośniejszych tytułów znajdują się produkcje, które próbują wybić się na popularności innych. Podobnie swego czasu było z 7 Days to Die. Z początku była to hybryda łącząca w sobie otwarty świat pełen Zombie z Minecraftem. Budowanie, crafting, świat stworzony z sześciennych elementów oraz biegające umarlaki, to wszystko znalazło się we wspomnianym tytule.

7 Days to Die wśród mnie i moich znajomych zyskał status “Wiecznego wczesnego dostępu”. Produkcja pomimo 11 lat od premiery wciąż tkwiła w pewnej stagnacji. Jasne, twórcy raz na jakiś czas wrzucali pewne aktualizacje, ale nie zanosiło się na to, żeby kiedykolwiek stało się z nią coś poważnego. Dopiero ostatnio autorzy zaczęli bardziej udzielać się w mediach społecznościowych, dając zgromadzonym wokół gry fanom pewne nadzieje.

Przedstawiono ambitne plany rozwojowe aż do końca 2025 roku. Udostępnioną przez twórców grafikę zobaczycie poniżej:

Źródło: The Fun Pimps

Wczoraj doszło do oficjalnego debiutu 7 Days to Die w pełnej wersji. 25 lipca 2024 roku okazał się kluczową datą zarówno dla developerów, jak i fanów. Po części jest to dowód na to, że autorzy naprawdę zamierzają zrealizować postawione przed sobą cele. Oczekiwania są duże, a produkcja każdego dnia cieszy się dużym zainteresowaniem. Na chwilę pisania tego tekstu, w ciągu 24 godzin jednocześnie grało w nią 96 000 osób.

Wyjście z wczesnego dostępu oznacza niestety podwyżkę. Jeszcze chwilę temu 7 Days to Die kosztował 24,99 dolarów, a teraz ta kwota wzrosła o 80 proc., czyli do 44,99 dolarów. Przez to, że Steam nie zaktualizował polskiej waluty, przyjdzie nam zapłacić nawet więcej. Aktualna cena gry wynosi 208,49 zł, przed wyjściem pełnej wersji było to 89,99 zł.