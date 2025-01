Tanio już było. Ceny smartfonów mogą podskoczyć

Donald Trump chce nałożyć cła na produkty z Tajwanu. Uderzy to głównie w rynek elektroniki i może skończyć się tak, że będzie dużo drożej.

Były i zarazem nowy prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił plany nałożenia wysokich ceł na układy scalone produkowane w Tajwanie, co ma zachęcić firmy do przeniesienia produkcji do USA. Ten kontrowersyjny krok ma na celu zmniejszenie zależności amerykańskich przedsiębiorstw od tajwańskich dostawców, w szczególności od TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), która jest jednym z największych producentów układów scalonych na świecie. Jednak skutki takiej decyzji mogą być odczuwalne dopiero za kilka lat, biorąc pod uwagę czas potrzebny na budowę nowych fabryk.

Trump chce nałożyć podatek na dobra z Tajwanu

Trump, przemawiając podczas konferencji republikanów w Izbie Reprezentantów, zapowiedział, że w najbliższej przyszłości Stany Zjednoczone nałożą cła na importowane układy półprzewodnikowe, aby przywrócić produkcję tych kluczowych produktów do kraju. „Firmy opuściły nas i przeniosły się na Tajwan; chcemy, aby wróciły. Nie chcemy rozdawać im miliardów dolarów, jak to robi administracja Bidena. One już mają miliardy. Potrzebują zachęty, a tą zachętą będzie uniknięcie podatku w wysokości 25%, 50%, a nawet 100%” – powiedział Trump.

Trump skrytykował również przodujące amerykańskie firmy technologiczne, takie jak Apple, AMD, Broadcom, Nvidia i Qualcomm, za pozyskiwanie swoich procesorów w TSMC. Trump argumentował, że proponowane cła zmuszą te firmy do inwestowania w krajowe zakłady produkcyjne, aby uniknąć wysokich podatków.

Jednak budowa nowoczesnych fabryk półprzewodników to proces trwający od trzech do czterech lat, a koszt takiej inwestycji sięga dziesiątek miliardów dolarów. Nawet jeśli TSMC rozpocznie budowę fabryki zdolnej do produkcji układów scalonych w technologii poniżej 2 nm w USA już dziś, zakład ten będzie gotowy dopiero w latach 2028–2029. Wprowadzenie ceł na układy scalone produkowane na Tajwanie może natychmiastowo podnieść ceny komputerów, serwerów i smartfonów nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również na całym świecie.