Nie tylko Play ma teraz tanie światłowody - spójrzcie na tę ofertę

Okres przedświąteczny, to chyba najlepsza okazja w roku na podpisanie umowy na światłowody. W ostatnim czasie udowodnił to w swojej ofercie Play, ale teraz T-Mobile wchodzi do gry, z jeszcze tańszymi światłowodami.

Wspomnianą ofertę na światłowody w Play, opisywałem Wam pod koniec listopada, wówczas nowi klienci mogli podpisać umowę na najtańszy pakiet z limitem 300 Mb/s w cenie 55 zł miesięcznie (w zestawie z dostępem do Amazon Prime). Do tego droższy normalnie pakiet z limitem 600 Mb/s przez okres Black Week dostępny był w tej samej cenie, co tańszy.

Reklama

Ta promocja nie jest już dostępna, teraz najtańsze światłowody 300 Mb/s kosztują już 65 zł - dla nowych klientów i 45 zł - dla obecnych (również z dostępem do Amazon Prime). Z kolei prędkość do 600 Mb/s, to obecnie koszt odpowiednio 75 zł i 55 zł.

Nowa oferta na światłowody w T-Mobile

Od wczoraj - tak wskazuje przynajmniej regulamin (w pdf), ruszyła nowa oferta na światłowody w ofercie T-Mobile. Dedykowaną stronę, promującą tę ofertę, znajdziecie pod tym linkiem.

Jak to bywa w przypadku takich promocyjnych ofert - bez zaglądnięcia w regulamin się jednak nie obejdzie. Zrobiłem to za Was, nie musicie więc tego robić przed rozmową z konsultantem.

Oferta na światłowody dla nowych klientów

W regulaminie tej promocji znajdujemy taką o to tabelkę, która nijak się ma do strony ją promującej. Już wyjaśniam o co tu chodzi.

Otóż, najtańsze światłowody z limitem 300 Mb/s, rzeczywiście kosztują tu 0 zł przez pierwsze 12 miesięcy, ale pod warunkiem spełnienia trzech warunków.

Pierwsze dwa spełnić może każdy nowy klient, a więc 5 zł rabatu za zgody marketingowe i 5 zł rabatu za e-fakturę. Tak więc odejmujemy od kwoty 30 zł, 10 zł za spełnienie tych dwóch warunków i mamy 20 zł miesięcznie za ten pakiet - to dla nowych klientów.

W drugim roku mamy zapis 25 zł miesięcznie, ale nadal patrzymy na kwotę z nawiasu i to od niej odejmujemy nasze rabaty. Tak więc w drugim roku płacimy 45 zł miesięcznie. Dobra wiadomość jest też taka, że domy jednorodzinne płacą 10 zł więcej, nie jak to zwykle bywa 20 zł miesięcznie.

Reklama

Z tą wiedzą możemy przenieść się już do strony promocyjnej, którą już bez problemu odczytacie z powyższą wiedzą. Uśredniając, za najtańsze światłowody z limitem 300 Mb/s, nowi klienci zapłacą przez całą umowę zaledwie 32,50 zł miesięcznie - to najtańsza opcja obecnie na rynku, jeśli chodzi o same światłowody, niepakietowane z innymi usługami i darmowymi miesiącami.

Oferta na światłowody dla obecnych klientów

Trzeci rabat z tabelki, odnosi się do klientów, którzy jednocześnie dokupią abonament komórkowy, a który to w swoim regulaminie ma dopisek „Oferta rodzinna” lub „Korzyści dla domu”.

Reklama

Aktualnie oferty z takim dopiskiem, dotyczą abonamentów: XS, S, M i L. Tutaj znowu musimy wrócić do regulaminu światłowodów i zapoznać się z warunkami w tej promocji, w tym zakresie.

Trzeci rabat w ofercie światłowodów, uprawniający do abonamentu 0 zł przez 12 miesięcy ma zapis:

Podstawowy warunek rabatu polega na tym, że – oprócz Umowy - musisz mieć równocześnie inną umowę z T-Mobile, w której występujesz w roli Konsumenta. Ta inna umowa musi obejmować usługi głosowe i mieć w tytule warunków oferty frazę „Oferta rodzinna” lub frazę „Korzyści dla domu”. Jednak, w przypadku z frazą „Oferta rodzinna” umowa ta nie może być zawarta w ofercie XS, a w przypadku z frazą „Korzyści dla domu” nie może być zawarta w ofercie XS ani XXS. Wspomniana inna umowa w żadnym przypadku nie może mieć w tytule warunków oferty słowa „Dosprzedaż”.

Tak więc wbrew stronie promocyjnej, nie tylko abonament M uprawnia do tego rabatu, według regulaminu są to abonamenty S,M i L.

Podsumowując najtańszą opcję. Wykupując teraz najtańszy abonament komórkowy S (nielimitowane rozmowy, wiadomości SMS/MMS oraz limit transferu danych 50 GB) za 60 zł miesięcznie - przez pierwszy rok płacimy za abonament komórkowy i światłowody z limitem 300 Mb/s, 60 zł miesięcznie, a w drugim roku 85 zł miesięcznie.

Reklama

Znowu uśredniając, koszt miesięczny przez całą umowę za ten zestaw, zamknie się nam w kwocie 72,50 zł, czyli 36,20 zł za usługę. Można powiedzieć, że to niewielka różnica - nowi klienci zapłacą tu za światłowody 300 Mb/s średnio 32,50 zł, a obecni 36,20 zł miesięcznie.

Stock Image from Depositphotos.