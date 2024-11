Światłowody w Play szokują ceną. Wiele dobrego za grosze

W zasadzie to o ofertach, bo mamy do wyboru aż trzy opcje dla wszystkich klientów - nowych, obecnych, przedłużających umowę.

Reklama

Światłowody z Amazon Prime

Zaczynamy od najprostszej i najtańszej opcji, światłowodów w zestawie z Amazon Prime przez całą umowę. Do wyboru mamy trzy pakiety, ale każdy chyba się zgodzi, że pod rozwagę można brać tylko środkowy pakiet.

Nie zapłacimy tu za abonament z limitem prędkości 600 Mb/s w pierwszym miesiącu, a od drugiego miesiąca obowiązuje cena taka sama jak za prędkość do 300 Mb/s - 55 zł miesięcznie. W trzecim pakiecie mamy również limit 600 Mb/s, ale kosztuje 75 zł miesięcznie, a jedyna różnica między środkową opcją jest taka, że nie płacimy przez pierwsze dwa miesiące za abonament, więc nie kalkuluje się to w żaden sposób.

Światłowody z Netflix

Jeśli wolimy w miejsce dostępu do Amazon Prime, inny serwis streamingowy z filmami i serialami - Netflix, możemy zdecydować się na drugą opcję. Tu mamy osobną ofertę dla obecnych klientów Play i nowych. Dla uproszczenia wpisu, pokażę tylko tę dla obecnych klientów - dla nowych obowiązują ceny przekreślone na poniższym zrzucie.

I tak, za prędkość do 300 Mb/s zapłacimy tu 60 zł miesięcznie, już razem z dostępem do Netfliksa - standardowa cena tego pakietu to 33 zł miesięcznie, więc za same światłowody wychodzi tutaj nam koszt… 27 zł miesięcznie. Nawet dla nowych klientów to atrakcyjna opcja, bo 47 zł za światłowody to obecnie raczej wyjątek niż reguła. Pozostałe pakiety to taki sam zestaw, jednak z wyższymi limitami prędkości - za 70 zł miesięcznie mamy limit 600 Mb/s, za 90 zł - 1 Gb/s, a za 120 zł - 5 Gb/s.

Światłowody z serwisami VOD i telewizją

Trzecia opcja światłowodów w Play, również dostępna jest z osobna dla obecnych klientów i nowych, ale tym razem pokażemy je obydwie, bo zniżka jest dla każdej z tych ofert. Prędkość do 300 Mb/s pomijamy, bo jest nieopłacalna w porównaniu z pozornie droższym pakietem - uśredniając miesięczny koszt przez całą umowę wyjdzie nam tutaj 78,75 zł miesięcznie.

Z kolei przy prędkości do 600 Mb/s średnio zapłacimy zaledwie 60 zł miesięcznie, bo pierwszy rok jest za 0 zł. W zestawie oprócz światłowodów dostajemy dostęp do 208 kanałów telewizyjnych oraz do aż czterech serwisów VOD:

Amazon Prime

Viaplay Medium

Canal + Seriale i filmy

SkyShowtime

Droższy pakiet za 75 zł miesięcznie, to oprócz wyższej prędkości do 1 Gb/s, dostęp do 215 kanałów telewizyjnych oraz trzech dodatkowych serwisów: MAX, Cinemax i FilmBOX. Z kolei najdroższy za 90 zł miesięcznie daje nam prędkość światłowodów do 5 Gb/s.

Reklama

To dla obecnych klientów, nowi klienci zapłacą średnio miesięcznie za taki sam zestaw odpowiednio - za prędkość do 600 Mb/s: 70 zł miesięcznie, za prędkość do 1 Gb/s: 85 zł miesięcznie, a za prędkość do 5 Gb/s: 100 zł miesięcznie.

Źródło: Play.