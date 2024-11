100 tys. klientów nie może się mylić - wybrali ofertę tego operatora

Jak wiemy z corocznych raportów UKE, w ogólnej bazie kart SIM na polskim rynku, operatorzy wirtualni od wielu lat maja udział na poziomie od 3% do 4%. Tak więc osiągnięcie tu 100 tys. aktywnych kart SIM to nie lada wyczyn. Co to za operator, a w szczególności jaką to ofertą przyciągnął tylu klientów?

Mowa o Grupie Telestrada, do której to należy chyba więcej Wam mówiący operator wirtualny - Lajt Mobile. Grupa ta raportuje co miesiąc liczbę aktywnych kart SIM, już od sierpnia 2015 roku.

Reklama

Miesiąc - Rok Liczba aktywnych kart SIM - Telestrada (Lajt Mobile) Sierpień - 2015 28 613 Sierpień - 2016 58 778 Sierpień - 2017 71 112 Sierpień - 2018 67 696 Sierpień - 2019 68 343 Sierpień - 2020 76 707 Sierpień - 2021 82 908 Sierpień - 2022 82 138 Sierpień - 2023 86 344 Sierpień - 2024 96 230 Październik - 2024 97 527

I tak, zaczynali od bazy prawie 30 tys. aktywnych kart SIM i do października tego roku w zasadzie odnotowują systematyczny wzrost liczby klientów. Co prawda, pomiędzy 2017 a 2018 rokiem mamy drobny spadek, ale pamiętajmy, że to czas wejścia w życie ustawy antyterrorystycznej i obowiązkowej rejestracji kart pre-paid - w tym czasie wyparowało z rynku około 10 mln „martywch” kart SIM.

Tak więc, Lajt Mobile ma już prawie 100 tys. klientów - czy to dużo, czy mało? Tu musimy się odnieść do innego z większych operatorów wirtualnych - Mobile Vikings. W czerwcu 2020 roku chwalił się on bazą 56 tys. kart SIM, a ostatnie dane ze stycznia 2023 wskazywały już na przekroczenie tej magicznej liczby 100 tys. kart SIM - to jednak operator, który ma świetnie działający system poleceń, można powiedzieć, iż samonakręcający bazę.

O Lajt Mobile poza działaniami promocyjnymi w SM niewiele słychać, spójrzmy więc - czym/jaką ofertą przyciągnął do siebie te blisko 100 tys. klientów.

Oferta komórkowa w Lajt Mobile

Abonament komórkowy

Oferta komórkowa Lajt Mobile wyróżnia się spośród innych operatorów wirtualnych, unikalną opcją wyboru zasięgu - Plusa lub Orange. Ta nowość pojawiła się w lutym tego roku i okazuje się, że była strzałem w dziesiątkę patrząc po tabelce - od tego czasu przybyło 10 tysięcy klientów.

Jeśli chodzi o ceny abonamentów, te należą do jednych z najtańszych opcji na rynku. Do tego wszystkie zawierają nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 10 GB transferu danych za 20 zł miesięcznie, 30 GB za 30 zł miesięcznie i 60 GB za 40 zł miesięcznie.

Co z roamingiem w UE wg RLAH? Lajt Mobile tu też zdecydował się na własne (bezpieczne dla siebie) rozwiązanie i udostępnia go w ramach usługi - Bonus krajowy. Tak niskie ceny abonamentu komórkowego dostępne są tylko w kraju, a w przypadku gdy wyjeżdżamy za granicę do jednego z krajów UE, dopłacamy do nich 20 zł - tylko w danym miesiącu. To niewielki koszt, jeśli korzystamy z roamingu w UE raz czy dwa razy do roku.

Oferta na kartę

Oferta na kartę w Lajt Mobile, to trzy pakiety miesięczne mieszczące się w kwocie do 20 zł, a zawierają pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS, jednak z płatnymi wiadomościami MMS.

Reklama

Jeśli chodzi o limity transferu danych, są dość niskie - 1 GB za 15,99 zł miesięcznie, 4 GB za 17,99 zł miesięcznie i 10 GB za 19,99 zł miesięcznie. Jak widać, oferta na kartę to bardziej zachęta do wykupienia abonamentu, przynajmniej tego za 20 zł miesięcznie.

Oferta na internet mobilny w Lajt Mobile

Abonament na internet mobilny

W przypadku abonamentu na internet mobilny, tylko w najtańszym pakiecie za 30 zł miesięcznie z limitem 30 GB, możemy wybrać zasięg Plusa lub Orange.

Reklama

W pakiecie z limitem 100 GB (200 GB w nocy) za 40 zł miesięcznie i z limitem 200 GB (400 GB w nocy) za 50 zł miesięcznie, możemy skorzystać tylko z zasięgu Plusa.

Internet mobilny na kartę

W ofercie na kartę, dostępne są limity 1 GB, 10 GB i 20 GB, w cenie odpowiednio 5 zł, 10 zł i 20 zł miesięcznie.

Warto tu jeszcze nadmienić, iż w Lajt Mobile dostępna jest analogiczna oferta dla firm, a na każdy pakiet abonamentowy - dla klientów indywidualnych i biznesowych, możemy podpisać umowę z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Stock Image from Depositphotos.