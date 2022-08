Szykujcie się. SSD będą jeszcze tańsze i jeszcze pojemniejsze

Dysk twardy to oczywista podstawa, jeżeli chodzi o budowę komputera, przy czym termin "dysk twardy" jest tu terminem używanym kompletnie z sentymentu, ponieważ współczesna pamięci nie mają z tym już nic wspólnego. Dzisiaj w swoich PC większość z nas ma jaką formę dysku SSD, czy to po jakimś wariancie SATA czy po M.2. Szybki dysk ma ogromny wpływ na działanie komputera, co bardzo dobrze widać po tym, w jaki sposób stare laptopy zyskują nowe życie po przejściu z HDD na SSD. Przez ostatni czas mogliśmy obserwować też znaczne spadki cen SSD i dziś nietrudno znaleźć taki dysk taniej niż HDD - o tym dlaczego tak się dzieje napisałem tutaj. Jeżeli jednak liczy się dla was budżet, z zakupem SSD polecałbym się jeszcze wstrzymać, ponieważ za chwilę ceny mogą pójść jeszcze mocniej w dół, a pojemności - w górę.

Ta zmiana w dyskach SSD sprawi, że będą jeszcze tańsze

Jak donosi Techradar, firma SK hynix opracowała pierwszą na świecie pamięć masową z 238 warstwowym modułem NAND. Jest to spore ulepszenie względem chociażby ostatniego modelu producenta, który posiadał 176 warstw. Jak podaje SK hynix, taka zmiana (zwiększenie rozmiaru pojedynczego modułu NAND) pozwala na osiągnięcie 50 proc. wzrostu w szybkości odczytu danych i 21 proc. wyższej efektywności energetycznej. To też oznacza, że konsumenckie pamięci SSD rzędu 512 GB czy 1 TB mają stać się jeszcze przystępniejsze dzięki tańszym kosztom produkcji. Niestety w tym wypadku nie usłyszeliśmy o ile, jednak tego dowiemy się w pierwszej połowie 2023 roku, kiedy pierwsze pamięci w tej technologii wejdą do produkcji.

Dzięki budowie 4D (gdzie moduł peryferyjny znajduje się pod NAND) takie zwiększenie pojemności obyło się bez zwiększenia rozmiarów całego modułu. Dlaczego ma to znaczenie? Ponieważ są zastosowania, w których wielkość ma kluczowe znaczenie, np. w smartfonach. Dzięki technologii opracowanej przez SK hynix możliwe będzie stworzenie smartfonów o pojemności 1 TB (takie już są, ale są bardzo drogie) oraz wyższej w przystępniejszych dla konsumenta cenach. Oczywiście przełoży się to też na segment konsumencki, więc niedługo pojemność dysków M.2 w laptopach może znacznie wzrosnąć. Jest to więc jedno z tych usprawnień, które same z siebie nie wywołuje większej ekscytacji u przeciętnych użytkowników elektroniki, ale z pewnością jest to takie, które warto docenić, ponieważ bezpośrednio przekłada się ono na nasz komfort korzystania z urządzeń.

