Western Digital pokazał nowe dyski SSD dla graczy i profesjonalistów

Zarówno w pracy jak i podczas rozrywki generujemy dziś niesamowite wręcz ilości danych. Dyski, które kiedyś starczyłyby na cały okres użytkowania komputera osobistego, dziś zostałyby zapełnione w dosłownie chwilę. Dlatego producenci pamięci masowych widzą, że rynek non stop potrzebuje rozwiązań pozwalających na korzystanie z pecetów w komfortowy i wydajny sposób. Jednym z takich producentów jest Western Digital, jedna z najbardziej uznanych firm w tym biznesie, która posiada za sobą długą historię innowacji i przesuwania granic tego, na co pozwalają dyski twarde. Na ostatniej konferencji What's Next Western Digital pokazało, czego możemy się od niego spodziewać w 2022 roku.

Western Digital - nowe dyski dla graczy oraz centrów danych

Nowe produkty WD można podzielić na 4 główne kategorie. Pierwszą z nich są rozwiązania HDD przeznaczone dla centrów danych, pod postacią dysków o olbrzymiej pojemności, czyli CMR 22 TB oraz SMR 26 TB, uzupełnione o dyski SSD PCIe Gen4 NVMe o dużej pojemności i żywotności. Dla osób pracujących hybrydowo WD przygotowało model PC SN740 NVMe SSD PCIe Gen4, który może pochwalić się wysoką prędkością odczytu sekwencyjnego, aż do 5 150 MB/s. Dla osób, które z kolei muszą kopiować, zapisywać i przesyłać pliki w wysokiej rozdzielczości, Western Digital proponuje nową linię modułowych dysków SSD SanDisk Professional Pro-BLADE.

Co z graczami. Dla nich z kolei przygotowano dwie kolejne pozycje nagradzanego portfolio gamingowego WD_BLACK. WD_BLACK SN850X NVMe SSD. Działanie na PCIe Gen4 zapewnia zawrotną prędkość odczytu do 7 300 MB/s. Dzięki temu gracze mogą jednocześnie grać, streamować i nagrywać obraz. Dostępna będzie także opcjonalna konfiguracja z radiatorem (w modelach 1 i 2 TB), który pomoże utrzymać najwyższą wydajność. Oświetlenie RGB z kolei pozwoli na personalizację wyglądu dysku. WD_BLACK P40 Game Drive SSD to z kolei przenośna pamięć masowa, wyposażona w interfejs USB 3.2 Gen2x2 i pozwalając na prędkość odczytu 2000 MB/s. WD_BLACK Dashboard pozwala na pełną kontrolę podświetlenia i można je zsynchronizować z wieloma istniejącymi ekosystemami RGB. WD_BLACK SN850X NVMe SSD będzie dostępny w pojemnościach 1, 2 i 4 TB a WD_BLACK P40 Game Drive - 500 GB, 1 i 2 TB. Produkty będą dostępne na rynku w lipcu.

Źródło: Mat. prasowe