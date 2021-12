PCIe 4.0 to już przeżytek, ADATA zapowiada dyski SSD PCIe 5.0

ADATA szykuje dwa dyski PCIe 5.0

CES 2022 miał być powrotem do normalności jeśli chodzi o targi technologiczne, ale wygląda na to, że jeszcze nie tym razem. Coraz więcej firm wycofuje się ze swojej obecności na targach ze względu na rozprzestrzeniający się nowy wariant koronawirusa. Nie zmienia to jednak faktu, że na początku stycznia po raz pierwszy zobaczymy wiele nowych urządzeń - notebooków, telewizorów, a także komponentów komputerowych. Dwie nowości szykuje ADATA, która zapowiada najszybsze dyski SSD na rynku z interfejsem PCIe 5.0. Zastosowanie nowego standardu, wspieranego obecnie tylko przez procesory Intela, pozwala ponownie zwiększyć przepustowość, do już wręcz horrendalnych wartości.

Najszybsze dyski SSD z interfejsem M.2 na PCIe 3.0 oferowały transfery rzędu 3,5 GB/s. PCIe 4.0 zwiększyło te możliwości do około 7 GB/s. Dzięki PCIe 5.0 oraz nowym kontrolerom, udało się osiągnąć prędkość odczytu danych na poziomie 14 GB/s. Takie wartości ADATA obiecuje dla dysku o kodowej nazwie "Project Nighthawk" korzystającego z kontrolera Silicon Motion SM2508. Jednocześnie prędkość sekwencyjnego zapisu ma wynosić 12 GB/s. Nieco słabszy będzie dysk "Project Blackbird", który korzysta z kontrolera InnoGrit IG5666 i będzie oferował odczyt na poziomie 14 GB/s oraz zapis dochodzący do 10 GB/s. Niestety poza tym wiemy tylko tyle, że dyski te oferowane będą w rozmiarach do 8 TB. Pozostałe parametry pozostają póki co tajemnicą.

W nieco innym kierunku podąża Samsung, który pierwsze dyski z PCIe 5.0 zaoferuje dla odbiorców biznesowych. Urządzenia bazujące na kontrolerze PM1743 będą przeznaczone dla serwerów i zaoferują transfery 13 GB/s przy odczycie oraz 6,6 GB/s przy zapisie sekwencyjnym, a także mają być zdolne wykonać 2 500 000 IOPS przy odczycie i 250 000 IOPS przy zapisie. Samsung chwali się jednak jeszcze jednym parametrem, a mianowicie efektywności energetycznej. Dyski z kontrolerem PM1743 osiągają wydajność 608 MB/s na 1 W pobieranej energii, co jest wskaźnikiem o 30% lepszym nie poprzednia generacja podobnych modeli. W serwerowniach, gdzie takich dysków będą setki, może to mieć spore znaczenie. Obecnie trwają testy, masowa produkcja rozpocznie się w 1. kwartale 2022 roku.