Tańsze i lepsze oferty niż dwuletnie abonamenty. Warto z nich korzystać!

Szacuje się, że liczba klientów submarek Orange, Play, Plus i T-Mobile nie przekracza 4 mln, a ich łączna liczba klientów (karty SIM w usługach mobilnych) to około 60 mln. Tak więc, submarki to nawet nie 10% całości, a to dużo tańsze i często lepsze oferty, niż te dostępne w głównych markach. Jak bardzo? Sprawdźmy.

Zaznaczę, że te 4 mln klientów submarek to optymistyczne szacunki. Jedynie Orange chwali się ich liczbą - ostatnie dane dla nju mobile to 1 mln, a dla Orange Flex 300 tys. klientów oraz Plus - ostatnie dane dla Plush to również 1 mln klientów. Play i T-Mobile nie podają danych co do Virgin Mobile i Heyah, ale zapewne nie przekraczają podobnych kwot, bo też by się chwalili.

Niemniej, skąd takie stosunkowo niewielkie zainteresowanie ofertami submarek? Z komentarzy, na które trafiam w sieci, można wywnioskować, że klienci nadal cenią sobie bezpośredni kontakt z operatorem, czy to w salonie czy przez telefon. Pojawiają się też głosy, iż obawiają się kolejkowania na nadajnikach i priorytetyzacji na nich klientów głównych marek.

W mojej ocenie to mit. W mojej już ponad dwudziestoletniej historii korzystania z usług komórkowych (10 lat abonamentu w głównej marce, kilka lat abonamentu w submarce, kilka lat subskrypcji w submarce i do teraz kilka lat w ofercie na kartę), nie stwierdziłem różnic w dostępie do usług. Prócz braku kontaktu z infolinią czy obsługi w salonie. Ostatni raz taką potrzebę miałem jednak 12 lat temu, jak kupowałem u operatora abonament z BlackBerry 9790. Dziś smartfony kupuje w sklepie i korzystam z ofert bez zobowiązania.

Porównajmy je sobie teraz,- same abonamenty, bo oferty na kartę to jeszcze większe demony dla niektórych osób.

Oferty komórkowe w Orange

Abonament w Orange

W przypadku abonamentu komórkowego w Orange mamy już ułatwione zadanie, bo operator ten sam porównuje na swojej stronie abonament na 2 lata z subskrypcję w submarce Orange Flex. Różnicę widać gołym okiem.



Abonament komórkowy na 2 lata z limitem 50 GB kosztuje 60 zł, a za 5 GB mniej w Orange Flex zapłacimy niemal połowę mniej - 35 zł.

Subskrypcja w Orange Flex

A to tylko jeden z pakietów w Orange Flex. Nawet za brak limitów danych i prędkości zapłacimy taniej, niż za limit 300 GB w abonamencie. Do tego w każdym z nich dostaniem od 1 do nawet 3 dodatkowych kart SIM/eSIM z tym samym numerem - w abonamencie to dodatkowo płatna opcja.



Abonament w nju mobile

Wystarczą Wam 300 GB w miesiącu? Nie trzeba brać abonamentu na 2 lata za 90 zł miesięcznie, wystarczy abonament z miesięcznym okresem wypowiedzenia w drugiej submarce - nju mobile, za 49 zł miesięcznie. Tu jako bonus mamy tanie dodatkowe numery - pierwszy za 9 zł, drugi za 19 zł w każdym planie.



Oferty komórkowe w Play

Abonament w Play

W abonamencie komórkowym Play mamy cztery pakiety w cenie od 40 zł miesięcznie z limitem 6 GB transferu danych, do 90 zł miesięcznie z limitem 300 GB.



Abonament w Virgin Mobile

Jeśli chodzi o submarkę Virgin Mobile, jako alternatywę mamy tylko jeden abonament z miesięcznym okresem zobowiązania. Pozostałe dwa pakiety są w umowie na 2 lata.



Zapłacimy tu 20 zł miesięcznie za limit 20 GB transferu danych w miesiącu, czyli dwa razy taniej niż w abonamencie Play na 2 lata z limitem… 6 GB transferu danych w miesiącu.

Oferty komórkowe w Plus

Abonament w Plus

Podobną sytuację mamy w Plusie. Cztery abonamenty na 12 lub 24 miesiące w cenie od 39 zł miesięcznie do 99 zł, z limitem transferu danych od 6 GB do 250 GB w miesiącu.



Abonament w Plush

W submarce Plush, też mamy jeden abonament z miesięcznym okresem wypowiedzenia i zapłacimy za niego 25 zł miesięcznie. Limit transferu danych to 15 GB na start i 20 GB po dwóch latach stażu.



Oferty komórkowe w T-Mobile

Abonament w T-Mobile

W T-Mobile najtańszy pakiet w abonamencie na 2 lata kosztuje 40 zł miesięcznie i zawiera limit 5 GB transferu danych w miesiącu, a najdroższy 90 zł miesięcznie - bez limitu transferu danych i prędkości.



Subskrypcja w Heyah 01

Alternatywą do abonamentu na 2 lata w T-Mobile za 40 zł miesięcznie, z limitem 5 GB transferu danych, jest subskrypcja w submarce Heayah 01 za 19,99 zł, z limitem 20 GB transferu danych.



Z kolei dla abonamentu za 55 zł z limitem 30 GB, subskrypcja za 29,99 zł z limitem 40 GB w Heyah 01.

Subskrypcja w Red Bull Mobile

Natomiast subskrypcja w submarce Red Bull Mobile za 40 zł miesięcznie może konkurować z abonamentem na 2 lata w T-Mobile za 90 zł, jedynie przez pół roku.



Później w miejsce braku limitów, wskakuje pakiet 60 GB transferu danych w miesiącu.

