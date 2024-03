Internet mobilny bez limitów danych i prędkości - tylko oferty bez umowy

W tym tygodniu pojawiła się w ofercie a2mobile opcja skorzystania z internetu mobilnego w smartfonie, bez limitów danych i prędkości. To dobra okazja, by przyjrzeć się także innym takim opcjom na rynku, dzięki którym możecie w ogóle sprawdzić czy potrzebujecie nielimitowanego transferu danych w telefonie.

Zastrzegłem w tytule, że będą to tylko oferty bez umowy, bo to najlepsza opcja na sprawdzenie tego. Z kronikarskiego obowiązku nadmienię tylko, że internet mobilny w smartfonie bez limitu danych i prędkości dostępny jest u dwóch operatorów w umowie na 2 lata.

W T-Mobile za 90 zł (pół roku za darmo) oraz w Play za 95 zł miesięcznie (tutaj dodatkowa karta SIM do routera z limitem 300 GB). Dodatkowo, w T-Mobile za 70 zł (pół roku za darmo) możemy wykupić abonament z internetem mobilnym bez limitu danych z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s, a w Play za 85 zł miesięcznie mamy internet bez limitu danych i prędkości przez pierwszy rok umowy - w drugim limit 240 GB miesięcznie.

Nielimitowany internet w smartfonie za darmo

Oferty bez umowy zaczynamy od opcji testu sieci mobilnej, bez limitu danych i prędkości za darmo. Takowa dostępna jest w T-Mobile, aczkolwiek z jednym ograniczeniem - wymagany tu jest smartfon z dualSIM, przy czym jeden slot musi być zarezerwowany dla eSIM.



Tak więc, jeśli korzystacie aktualnie z oferty innego operatora, musicie ją mieć aktywną na fizycznej karcie SIM, a jako eSIM wgrać nielimitowany pakiet internetu mobilnego. Możecie go testować aż przez 3 miesiące, po tym okresie dezaktywuje się on automatycznie.

Red Bull Mobile - nielimitowany internet na pół roku

Pozostając w zasięgu tego samego operatora - T-Mobile, dobrą okazją na przetestowanie intrnetu mobilnego bez limitów danych i prędkości, znajdziecie w ofercie subskrypcji Red Bull Mobile.



Nie jest to za darmo, wiąże się to z przeniesieniem numeru do tej oferty, za którą trzeba zapłacić 40 zł miesięcznie. W pakiecie macie tu też nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz do wyboru karta SIM lub eSIM.

a2mobile - nielimitowany internet na pół roku lub na rok

Tym sposobem dochodzimy do nowej oferty a2mobile. To również subskrypcja, bez żadnej umowy, a brak limitów na rozmowy, wiadomości i internet mobilny dostępny jest tu w dwóch pakietach.



Pierwszy pakiet kosztuje 39,90 zł, czyli nieco taniej niż w Red Bull Mobile, ale również możemy korzystać tu z nielimitowanego internetu mobilnego przez pół roku. Z kolei drugi pakiet kosztuje 49,90 zł z brakiem limitów danych i prędkości aż przez rok.

Plush - nielimitowany internet za 1 zł

Zostajemy w zasięgu sieci Plus, który w swojej submarce Plush na kartę udostępnił pakiet internetu mobilnego w smartfonie bez limitu danych i prędkości za 1 zł dziennie.



Najkorzystniej do testów będzie tu wybrać najtańszy pakiet za 30 zł miesięcznie, w którym to w wybrane dni możecie sobie aktywować brak limitów internetu mobilnego do końca dnia. Przy 10 takich dniach w miesiącu, łącznie wyniesie Was to 40 zł.

Orange Flex - nielimitowany internet na dodatkowej karcie SIM/eSIM

Na koniec zostawiłem subskrypcję Orange Flex, gdzie również możemy sobie dodatkowo aktywować internet mobilny bez limitu danych i prędkości, ale w korzystniejszej konfiguracji.



Najtańszy pakiet, w którym możemy włączyć nielimitowany internet mobilny kosztuje 35 zł miesięcznie i zawiera nielimitowane rozmowy i wiadomości oraz 45 GB transferu danych.

Dodatkowo możemy tu zamówić sobie kartę SIM/eSIM z tym samym numerem i aktywować nielimitowany internet na tydzień - 15 zł lub na miesiąc - 45 zł. Tak więc przetestujemy tu brak limitów zarówno na smartfonie, jak i na jakimś innym urządzeniu mobilnym, nawet na routerze WiFi z obsługą kart SIM.

