Orange ujawnił, jak bardzo obciążacie ich nadajniki nad Bałtykiem

Wakacje dla operatorów to jak co roku spore wyzwanie, związane z intensywniejszym ruchem na ich nadajnikach w popularnych regionach turystycznych.

Jak wynika z podsumowania Orange na półmetku wakacji, stacje bazowe w miejscowościach takich jak Hel, Jastarnia, Puck czy Władysławowo obsłużyły w tym czasie około 1400 TB przesłanych danych – to wynik porównywalny z ubiegłorocznym. Drugie miejsce pod względem ruchu zajęły okolice Kołobrzegu i Koszalina, a trzecie region Olsztyna i Ostródy.

Stacją, która odnotowała rekordowy transfer w lipcu, okazało się Grzybowo koło Kołobrzegu, gdzie przesłano ponad 90 TB danych. Niewiele mniej – blisko 90 TB – osiągnęły także stacje we Władysławowie oraz Mielnie.

Tak skomentował te statystyki na portalu X, rzecznik Orange, Wojciech Jabczyński:

W wakacje nie oszczędzacie naszych stacji bazowych. Ta najbardziej zapracowana, która przetransferowała w lipcu najwięcej ruchu, jest w miejscowości Grzybowo niedaleko Kołobrzegu. Mocno też widać wpływ 5G w paśmie C.

Gdzie zaobserwowano największy wzrost znaczenia technologii 5G w paśmie C (tzw. C-Band)? Stacja 5G we Władysławowie przesłała około 42 TB danych – to o ponad dwa razy więcej niż rekordowy nadajnik z zeszłego roku w Rewalu (18 TB). Znaczące obciążenie osiągnęły też stacje w Łebie i Grzybowie (ok. 34 TB każda). W przypadku rozmów głosowych, liderem wśród miejscowości turystycznych na południu kraju został Augustów, tuż przed Krynicą Zdrojem i Kołobrzegiem.

Jak widać, Orange dobrze przygotował się na te wakacje - z udostępnionych informacji wynika, że operator postawił przed sezonem mobilne stacje bazowe w 11 lokalizacjach. Nad morzem w 9 miejscowościach: Sztutowo, Rowy, Świnoujście, Ustronie Morskie, Jarosławiec, Jastarnia, Kamień Pomorski, Grzybowo niedaleko Kołobrzegu i Wicie koło Darłowa. Do tego dwie w górach, w Kotlinie Kłodzkiej - w Stroniu Śląskim i Radkowie.

Ponadto, do końca czerwca tego roku Orange w regionach turystycznych uruchomił 35 nowych stacji bazowych oraz zmodernizował ponad 150 - wzmocnienie zasięgu i zwiększenie pojemność sieci. Ostateczne podsumowanie wakacji na swoich nadajnikach, Orange zapowiedział na wrzesień, już po zakończeniu sezonu letniego.

Źródło: Blog Orange.