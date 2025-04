Śmiesznie tanie oferty do telefonu. Sprawdź, czy je znałeś

Nie potrzebujesz kilkudziesięciu GB w telefonie? Masz telefon tylko do dzwonienia, a może czasem tylko dzwonisz i wysyłasz wiadomości? To zestawienie ofert będzie dla Ciebie.

Telefon tylko do odbierania połączeń

Zaczniemy jednak od innej kategorii i potrzeb użytkowników telefonów, jeśli chodzi o oferty do telefonu,- tylko do odbierania połączeń. Będzie krótko, bo z chwilą wycofania się najpierw Orange i ostatnio Play z opłat za utrzymanie numeru, wystarczy w tym celu zakupić starter jednego z tych operatorów i doładować konto — w Orange wystarczy 5 zł dla ważności połączeń przychodzących na 12 miesięcy.

Telefon tylko do dzwonienia

Fakt Mobile

Oferta na kartę w Fakt Mobile, również nada się do pierwszej kategorii, bo tu każde doładowanie od 5 zł wydłuża ważność konta do 425 dni dla połączeń przychodzących.

Jeśli jednak telefon służy nam też do dzwonienia, automatycznie nowym klientom aktywuje się usługa, w której po przekroczeniu kwoty 15 zł na połączenia czy SMS-y, możemy rozmawiać i wysyłać wiadomości bez limitu do końca miesiąca.

Otvarta

W abonamencie Otvarta, z miesięcznym okresem wypowiedzenia będzie nieco taniej, bo już bez wiadomości — za 12,99 zł miesięcznie mamy same rozmowy bez limitu, do tego limit transferu danych 5 GB.

Telegrosik Mobilny

Na koniec tej kategorii, najtańsza i najbogatsza oferta na kartę w Telegrosik Mobilny.

Za 9 zł miesięcznie dostajemy nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS oraz 1 GB transferu danych.

Czasem tylko dzwonię i wysyłam wiadomości

Kolejna kategoria jest dla osób, które głównie odbierają połączenia i wiadomości, a czasem tylko dzwonią czy wysyłają SMS-y.

Fakt Mobile

Znowu zaczynamy od Fakt Mobile na kartę, gdzie można aktywować dwa pakiety na:

50 minut na rozmowy i wiadomości (+250 MB transferu danych) za 3 zł miesięcznie,

300 minut i 300 SMS-ów (+300 MB transferu danych) za 9 zł miesięcznie.

Jak widać w miejsce ostatniego pakietu, korzystniej będzie skorzystać z oferty Telegrosika, zwłaszcza że obie działają na nadajnikach tego samego operatora — Play.

Nju Mobile

Nju Mobile na kartę to najciekawsza oferta w tym zestawieniu, bo pozwala płacić tylko za dni, w którym wykonujemy połączenia czy wysyłamy wiadomości i to bez limitów — tylko 1,20 zł dziennie.

Do tego mamy też 250 MB transferu danych na start, po pół roku 500 MB, po roku 650 MB, a po dwóch latach stażu - 750 MB miesięcznie.

Tu Biedronka

Jeśli zależy Wam na zasięgu operatora T-Mobile, możecie skorzystać z podobnych pakietów co w Fakt Mobile, w ofercie na kartę Tu Biedronka:

100 minut i 100 SMS-ów w cenie 5 zł miesięcznie,

200 minut i 200 SMS-ów w cenie 10 zł miesięcznie.

Virgin Mobile

W Virgin Mobile na kartę, mamy niemal bliźniaczą ofertę do Fakt Mobile (to również zasięg Play), w której to dostępne są dwa pakiety MINI:

MINI3 - 30 minut na rozmowy i 30 SMS-ów (+300 MB transferu danych) za 3 zł miesięcznie,

MINI9 - 300 minut na rozmowy i 300 SMS-ów (+1 GB transferu danych) za 9 zł miesięcznie.

Jeśli przekroczymy te limity, zawsze równie tanio możemy dokupić pojedyncze paczki rozmów (120 minut), wiadomości (400 SMS-ów) czy transferu danych (1 GB) za odpowiednio 5 zł, 3 zł i 1 zł.

Śmiesznie tanie oferty na wszystko

Na koniec może nieco poza tematem i niejako w bonusie, podzielę się jeszcze czterema tanimi ofertami z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami SMS/MMS i z limitem 20 GB transferu danych.

Można z powodzeniem dziś uznać, że koszt takiej oferty, w takiej zawartości na poziomie do 20 zł miesięcznie to śmiesznie tanio:

Heyah 01 subskrypcja (zasięg T-Mobile) - 19,99 zł miesięcznie,

Nju na kartę (zasięg Orange) - 19 zł miesięcznie,

Abonament Otvarta (zasięg Plus) - 17,99 zł miesięcznie.

Abonament Virgin Mobile (zasięg Play) - 20 zł miesięcznie (20 GB na start, 60 GB po dwóch latach stażu).

Stock Image from Depositphotos.