Rejestracja startera online: tu zrobisz to bez konta w banku

T-Mobile wprowadził właśnie opcję, dzięki której zarejestrujecie starter online, bez konieczności logowania do swojej bankowości elektronicznej.

Aktualnie najpopularniejszą opcją u naszych operatorów, na rejestrację startera na kartę bez wychodzenia z domu, jest skorzystanie z usługi mojeID. Nie wszystkie banki udostępniają jeszcze tę możliwość, więc T-Mobile wprowadził nową procedurę z potwierdzenie tożsamości przy wykorzystaniu selfie w telefonie.

Nikt nie lubi biurokracji – wypełniania długich stron formularzy czy skomplikowanych procedur. I właśnie dlatego w T-Mobile stale szukamy rozwiązań, które są przyjazne klientom oraz wpisują się w ich oczekiwania i styl życia. Już wcześniej wprowadziliśmy możliwość potwierdzenia tożsamości podczas rejestracji numeru w aplikacji „Mój T-Mobile” za pomocą logowania do bankowości elektronicznej. A teraz idziemy o krok dalej i zapewniamy jeszcze wygodniejszą metodę rejestracji starterów.

Pod taką zapowiedzią tej funkcji T-Mobile, nie mogę nie skomentować tego inaczej,- da się jeszcze prościej i dziwię się, że jeszcze duzi operatorzy nie wprowadzili tej opcji.

Już rok temu, operator Mobile Vikings, obok potwierdzenia tożsamości poprzez moje ID, udostępnił opcję skorzystania w tym celu z aplikacji mObywatel. Dużo szybciej i wygodniej.

Może w przyszłości się uda i w T-Mobile czy u innych operatorów. Tymczasem możecie skorzystać z wideoweryfikacji.

Aby z niej skorzystać, trzeba odwiedzić stronę operatora i w pierwszej kolejności wprowadzić numer telefonu i karty SIM ze startera. W dalszych krok uruchomiony zostanie już proces potwierdzenia tożsamości, w tym celu będziemy potrzebowali dowodu osobistego do zeskanowania go aparatem z obu stron. Później pozostaje już zrobić selfie aparatem i wykonanie wskazanych gestów do kamery telefonu.

Jeśli rejestrujemy w ten sposób starter tylko z poziomu telefonu (konieczne jest połączenie z siecią WiFi), przez cały proces przeprowadzeni zostaniemy z pomocą wyświetlanych komunikatów. W przypadku użycia komputera i telefonu skanujemy nim kod QR z ekranu przeglądarki na komputerze, by przejść do kolejnych kroków.

Co jeszcze istotne, w ten sposób zarejestrujecie starter w ofertach: T-Mobile na kartę, Heyah na kartę, tuBiedronka oraz Red Bull Mobile.

Źródło: T-Mobile.