Orange do początku tego roku, przez prawie dwa lata pobierał od klientów ofert na kartę, opłaty za utrzymanie numeru. Teraz, w porozumieniu z UOKiK zwraca wszystkie pobrane środki w tym okresie.

O co chodzi dokładnie? Otóż, w ofercie Orange na kartę,- w okresie od 4.04.2022 do 24.01.2024 r., operator pobierał od klientów, którzy nie wykonali przez 31 dni ani jednego telefonu, nie wysłali wiadomości SMS czy nie skorzystali z internetu, opłatę w wysokości 5 zł. Była to tak zwana opłata za utrzymanie numeru.

Po interwencji UOKiK, Orange zdecydował się zrezygnować z pobierania tej opłaty i zwrócić je tym klientom, którym została już pobrana w wyżej wymienionym okresie.

W porozumieniu z prezesem UOKiK zwracamy środki, które są równowartością pobranych opłat za utrzymanie numeru w sieci. Opłata za utrzymanie numeru w sieci w wysokości 5 zł była naliczana za każde 31 dni braku aktywności Abonenta w okresie od 4.04.2022 do 24.01.2024 r.

Komu przysługuje zwrot? Na tę chwilę, Orange wymienia klientów, korzystających z:

numeru, który został obciążony opłatą i nadal jest aktywny w ofercie na kartę,

innego aktywnego numeru w ofercie na kartę tego samego klienta, jeżeli numer, z którego została pobrana opłata, jest zdezaktywowany.

Jednocześnie, Orange informuje, iż w przypadku klientów, którzy przenieśli swój numer do abonamentu, do innej sieci lub zdezaktywowani go, nie mogą się ubiegać o zwrot pobranych środków, aczkolwiek trwają pracę w porozumieniu z UOKiK nad udostępnieniem takiej możliwości, również w takich przypadkach.

Kwotę przysługującego zwrotu można sprawdzić po zalogowaniu się na stronie Mój Orange, w zakładce - Wykaz połączeń. Zwracana kwota, zasili konto klienta i będzie do wykorzystania przez 60 dni. Zwrot pobranych środków za utrzymanie numeru w sieci rozpoczął się wczoraj, dodatkowo klienci każdorazowo informowani są w wiadomości SMS o zasileniu nimi ich konta.

Źródło: Orange.

Stock Image from Depositphotos.