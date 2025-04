Z tymi operatorami warto zostać dłużej. Setki GB za lojalność

Na ciekawy ruch zdecydował się wczoraj operator Virgin Mobile. Wcześniej, znacznie podniósł limity transferu danych w swoich abonamentach na okres promocyjny do 9 kwietnia. Na ostatni tydzień wrócił do poprzednich wartości, a teraz przyznał je z powrotem, ale już w ramach bonusu za staż,- czyli coś co znamy z oferty Nju Mobile i Plush.

Wspomniana promocja w Virgin Mobile, pojawiła się w ofercie na początku grudnia zeszłego roku. Szerzej opisywaliśmy ją Wam w tym wpisie: Więcej GB w tej samej cenie — Virgin Mobile zaskakuje nową ofertą.

Po krótce, w abonamencie za 30 zł, 35 zł i 40 zł, limit transferu danych na pełnej prędkości został podniesiony odpowiednio: z 40 GB do 80 GB, z 50 GB do 120 GB i 60 GB do 150 GB.

Wówczas porównywałem ten ruch do zrównania się cenowo i w zawartości z subskrypcją w Mobile Vikings.

Nowa oferta Virgin Mobile, to już bardziej taktyka przywiązywania do siebie klientów w ofercie bez zobowiązania, rosnącym limitem transferu danych wraz ze stażem, dostępną już od dawna w Nju Mobile czy w abonamencie Plush.

Jak wygląda nowa oferta Virgin Mobile w porównaniu z tymi konkurencyjnymi propozycjami? Sprawdźmy.

Abonament i subskrycja w Nju Mobile (zasięg Orange)

Zaczynamy od pioniera tego typu ofert, czyli Nju Mobile. Początkowo, nagradzanie rosnącym limitem transferu danych, dostępne było w abonamencie z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Aktualnie, oferta ta składa się z trzech planów:

za 29 zł miesięcznie - 60 GB na start, 120 GB po pół roku, 150 GB po roku i 180 GB po dwóch latach stażu,

za 39 zł miesięcznie - 80 GB na start, 200 GB po pół roku, 240 GB po roku i 180 GB po dwóch latach stażu,

za 49 zł miesięcznie - 100 GB na start, 200 GB po pół roku, 250 GB po roku i 300 GB po dwóch latach stażu.

Przy zakupie kolejny numerów na jednym koncie — dwa, do trzech, za każdy płacimy odpowiednio po 19 zł miesięcznie, 24 zł przy dwóch oraz 22 zł przy trzech i 29 zł przy dwóch oraz 26 zł przy trzech numerach miesięcznie.

Co tu istotne, dostępny transfer danych na koncie dzielony jest na wszystkie numery.

Inaczej to wygląda w subskrypcji, gdzie koszt dla jednego numeru to 29 zł, a przy dodatkowych numerach na koncie — do pięciu, zawsze średnio wychodzi to po 19 zł miesięcznie za numer. W tym przypadku transfer danych nie jest dzielony, każdy numer dostaje na start 60 GB, po pół roku 120 GB, po roku 150 GB, a po dwóch latach stażu 180 GB.

Abonament w Plush (zasięg Plus)

W abonamencie Plush z miesięcznym okresem wypowiedzenia dostępne są dwa pakiety z rosnącym limitem transferu danych:

za 25 zł miesięcznie - 40 GB na start, 80 GB po pół roku, 160 GB po roku i 200 GB po dwóch latach stażu,

za 40 zł miesięcznie - 80 GB na start, 160 GB po pół roku, 200 GB po roku i 300 GB po dwóch latach stażu.

Przy większej liczbie numerów na koncie, można skorzystać z pakietu z limitem 80 GB na start, wówczas za każdy numer na koncie płacimy po 20 zł miesięcznie. Transfer danych nie jest do podziału, każdy numer korzysta z własnego, czyli z maksymalnie 300 GB po dwóch latach stażu.

Abonament w Virgin Mobile (zasięg Play)

W nowej ofercie na abonament z miesięcznym okresem wypowiedzenia w Virgin Mobile skorzystacie z czterech pakietów z rosnącym limitem za staż:

za 20 zł miesięcznie - 20 GB na start, 40 GB po pół roku, 50 GB po roku i 60 GB po dwóch latach stażu,

za 30 zł miesięcznie - 60 GB na start, 120 GB po pół roku, 150 GB po roku i 180 GB po dwóch latach stażu,

za 35 zł miesięcznie - 80 GB na start, 160 GB po pół roku, 200 GB po roku i 240 GB po dwóch latach stażu,

za 40 zł miesięcznie - 100 GB na start, 200 GB po pół roku, 250 GB po roku i 300 GB po dwóch latach stażu.

Więcej numerów można zamówić tu w pakiecie za 30 zł miesięcznie dla głównego numeru, 35 zł i 40 zł miesięcznie. Wówczas kolejne numery na koncie — do 10 numerów, będą płacić odpowiednio 20 zł, 25 zł i 30 zł miesięcznie.

Transfer danych nie jest do podziału, każdy numer ma swój, aczkolwiek w przypadku roamingu w UE, kolejne numery na koncie mają nieco mniejszy limit. Dla przykładu, w pakiecie za 30 zł pierwszy numer ma limit 8,46 GB w roamingu UE, a kolejne 5,64 GB.

