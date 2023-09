Nie będzie większego iPada? Apple ma zarzucać projekt

Czekacie na aktualizację tabletu z myślą o większym iPadzie? To może nie być najlepszy pomysł.

Mark Gurman każdego tygodnia serwuje kolejną porcję wieści ze świata Apple. Wróżenie z fusów w biuletynie "Power On" się nigdy nie kończy. W najnowszym wydaniu analityk wspomina o temacie, który przewija się w plotkarskim świecie od co najmniej dwóch lat: chodzi o nowe, większe, modele iPadów. Sporo mówiło się o tym, że pojawią się w niedalekiej przyszłości. Teraz Mark Gurman twierdzi, że mimo iż taki produkt był planowany... ostatecznie nigdy ma nie trafić na rynek. A przynajmniej nie w najbliższym czasie.

Na tę chwilę Apple nie planuje większych iPadów. Dlaczego?

Większe iPady bez wątpienia dałyby od groma radości wszystkim ilustratorom, którzy wykorzystują do pracy tablety Apple. To tylko cal, ale w praktyce: aż cal. Jeżeli przeskakiwaliście kiedyś między 11, a 12,9-calowymi modelami, doskonale wiecie że robi to ogromną różnicę w kwestii ergonomii sprzętu. Tylko jeden z nich jest faktycznie kompaktowy i przenośny, drugi staje się po prostu duży — i dla wielu użytkowników którzy nie potrzebują panelu dotykowego oraz wsparcia rysika: więcej sensu ma noszenie laptopa.

Z najnowszych informacji wynika jednak, jakoby Apple nie planowało nic większego, niż 13 cali. Przyszłej wiosny na rynku mają zadebiutować takiej wielkości iPady Pro — i zaoferują one matryce OLED. To właśnie zmiana ekranu ma być największą rewolucją.

Jeden analityk powie tak, drugi analityk powie nie...

Warto mieć jednak na uwadze, że nieustannie poruszamy się w strefie plotek i domysłów. Apple nie podaje jeszcze żadnych oficjalnych informacji na ten temat. I choć Mark Gurman wycofuje się z tego, o czym wspominał przed laty — inni tzw. leaksterzy i analitycy się z nim nie zgadzają. Majin Bu wspominał, że prace nad 14,1-calowym iPadem z M2 trwają w najlepsze, co potwierdził Ross Young. Dlatego też do wszystkich tych (wzajemnie się wykluczających) rewelacji warto podejść z dystansem.