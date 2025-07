Darmowe GB aż przez 2 lata! Tego jeszcze nie było w ofercie na kartę

Zaledwie wczoraj dzieliłem się z Wami zestawieniem najdroższych ofert na kartę, w którym sprawdzaliśmy co można zyskać w cenie 50 zł wraz z promocją z „darmowymi” GB. Dziś mam dla Was coś lepszego i tańszego.

Operatorzy przyzwyczaili już nas w ostatnich latach do promocji z „darmowymi” GB w swoich ofertach na kartę, ale przyznawanymi co miesiąc w wybranych pakietach i tylko na rok.

Reklama

Lycamobile zdecydował się wyjść tu przed szereg i proponuje ogromne paczki danych co miesiąc, aż przez 2 lata.

Lycamobile na kartę - 21000 GB na 2 lata

Mowa o promocji pakietu Do Wszystkich L za 35 zł miesięcznie, który to standardowo zawiera nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS i limit transferu danych na poziomie 70 GB w miesiącu (10,2 GB w roamingu UE). Teraz, bez dodatkowych opłat i co ciekawe, zarówno nowi klienci, jak i obecni mogą aktywować pakiet aż 21000 GB na dwa lata, czyli paczki po 875 GB co miesiąc.

Warto tu nadmienić, iż oprócz transferu danych w roamingu UE, mamy tu też możliwość skorzystania z niego w Wielkiej Brytanii i Szwajcarii:

Od 12th Kwiecień 2022 roku Klienci, którzy zakupil pakiet (DO WSZYSTKICH L), mogą korzystać w roamingu we wszystkich krajach UE i EOG. W roamingu UE klient otrzymuje 10,2 GB Internetu (5,1 GB Internetu dla Wielkiej Brytanii i Szwajcarii) i 400 minut roamingowych w UE, obowiązujące od 01.01.2025.

Oferty na kartę za 35 zł miesięcznie

Wczoraj sprawdziliśmy najdroższe oferty na kartę i porównaliśmy je z zawartością najtańszych pakietów. Teraz zobaczmy, co za 35 zł dostaniemy u innych operatorów.

Jeśli chodzi o oferty na kartę „wielkiej czwórki”, za 35 zł miesięcznie do dyspozycji mamy nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS w kraju i roamingu UE oraz limit transferu danych:

Orange na kartę - 50 GB w pakiecie, do tego 12 paczek po 800 GB,

Play na kartę - 40 GB w pakiecie, do tego 12 paczek po 150 GB,

Plus na kartę - 50 GB w pakiecie, do tego 12 paczek po 825 GB,

T-Mobile na kartę - 50 GB w pakiecie, do tego 12 paczek po 200 GB.

Oprócz operatorów infrastrukturalnych, promocja z „darmowymi” GB dostępna jest też w Mobile Vikings na kartę.

Reklama

W pakiecie Sztorm za 35 zł miesięcznie, oprócz zaszytego już limitu 120 GB, przez rok możemy otrzymać dodatkowe 400 GB transferu danych co miesiąc.

W Virgin Mobile na kartę, w pakiecie #GIGACZAD za 35 zł miesięcznie, do dyspozycji mamy 50 GB transferu danych i w promocji na rok dodatkowe 400 GB co miesiąc.

Reklama

Heyah na kartę za 35 zł, to z kolei 55 GB w pakiecie oraz dodatkowe 1200 GB na rok. Nie ma tu podziału na miesięczne paczki, od razu dostajecie 1200 GB do dowolnego wykorzystania przez rok. Niemniej średnio wychodzi tu 100 GB miesięcznie.

W Plush na kartę za 35 zł, w pakiecie mamy 50 GB transferu danych, a przez pół roku dodatkowe 1 000 000 GB co miesiąc.

Została nam jeszcze submarka Orange - nju na kartę, gdzie nie ma oferty za 35 zł miesięcznie. Są tylko dwie tańsze - za 19 i 29 zł miesięcznie, w pakiecie mamy tu 20 GB i 40 GB, a w obu ofertach przysługuje dodatkowa paczka 2999 GB na rok. Podobna zasada, co w Heyah na kartę - 2999 GB przypisywane jest od razu po osiągnięciu wydatków w pierwszym miesiącu na poziomie 19 i 29 zł.

Stock Image from Depositphotos.