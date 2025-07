Mieszkasz na wsi? Też możesz mieć internet bez limitu

Często są to lokalizacje z jeszcze słabym zasięgiem sieci mobilnych (to też się będzie zmieniać wraz z powiększaniem liczby nadajników 5G w paśmie 700 Mhz), ale tu przychodzą z pomocą zestawy routerów 5G z anteną zewnętrzną. Sprawdziliśmy dziś w jakich cenach.

Reklama

Przed wybraniem konkretnej oferty, warto wcześniej sprawdzić zasięg danego operatora w swojej lokalizacji, poprzez wykupienie startera wybranej sieci - jeśli w telefonie złapiecie dwie, trzy kreski, z anteną powinno działać wyśmienicie.

Internet bez limitu na wsi w zasięgu Orange

Zaczynamy alfabetycznie od Orange - operatora, który jako jedyny z „wielkiej czwórki” nie oferuje pakietu na domowy internet mobilny 5G bez limitu danych i prędkości w samodzielnym pakiecie.

Aczkolwiek jest takowy w zestawie z abonamentem komórkowych, więc jeśli potrzebujecie jednocześnie takiej usługi, taka możliwość istnieje.

Niemniej to zestawienie ofert tylko na internet mobilny z routerem 5G i anteną zewnętrzną w zestawie, więc z kronikarskiego obowiązku wspomnę, iż możecie wykupić taką ofertę z limitem 500 GB transferu danych w miesiącu („lejek” 1 Mb/s) w cenie 50 zł miesięcznie.

Do tego router 5G i antena zewnętrzna w ratach przez całą umowę w wysokości 38 zł miesięcznie. Łączny koszt z abonamentem na internet - 88 zł miesięcznie.

Internet bez limitu na wsi w zasięgu Play

W ofercie Play, mamy za to dwie możliwości - internet bez limitu danych i prędkości bez i z 5G. Jednak z uwagi na to, co pisałem na początku, warto dopłacić te 15 zł miesięcznie.

I tak, tańsza opcja bez 5G kosztuje w zestawie z routerem LTE i anteną zewnętrzną 130 zł miesięcznie, a z 5G w zestawie z routerm 5G i anteną zewnętrzną - 145 zł miesięcznie.

Reklama

Internet bez limitu na wsi w zasięgu Plus

W zasięgu Plusa można wybrać spośród trzech zestawów routerów 5G z anteną zewnętrzną (D-Link, Zowee i ZTE), wszystkie kosztują łącznie 529 zł, niezależnie od liczby rat, więc do zestawienia wybrałem najlepiej prezentujący się (zwłaszcza router) - zestaw 5G Wi-Fi 6 Mesh z anteną zewnętrzną DWP-1010/CP + M30/CP.

Zestaw ten wraz z pakietem domowego internetu mobilnego 5G bez limitu danych i prędkości kosztuje łącznie - 110 zł miesięcznie.

Reklama

Internet bez limitu na wsi w zasięgu T-Mobile

Na koniec został nam T-Mobile, z okazuje się teraz najtańszą ofertą na rynku na domowy internet mobilny 5G, bez limitu danych i prędkości, w zestawie z routerem 5G i anteną zewnętrzną.

Łączny koszt abonamentu i zestawu urządzeń to - 100 zł miesięcznie.

To oczywiście koszty przez pierwsze 2 lata umowy. Po okresie oznaczonym, jeśli będziecie chcieli przejść na umowę na czas nieokreślony, w Orange opłaty (już za sam internet) rosną o 25 zł miesięcznie, w Play o 10 zł, w Plus o 5 zł miesięcznie, a w T-Mobile o 10 zł miesięcznie (i to za każdy kolejny rok na umowie na czas nieokreślony).

Photo by Stephen Phillips - Hostreviews.co.uk on Unsplash.