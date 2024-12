Tani smartfon pod choinkę – co wybrać do 1000 zł?

Smartfon pod choinkę do 1000 zł. Czy to w ogóle możliwe? Zdecydowanie tak. Na rynku znajdziesz sporo modeli, które oferują sensowną wydajność, przyzwoite aparaty i naprawdę niezłe baterie – a to wszystko w kwocie, która jeszcze niedawno była poza zasięgiem dla sprzętu o tych parametrach.

Reklama

Wśród marek warto zwrócić uwagę na najbardziej znanych graczy: Samsung, Xiaomi czy Motorola. Każdy z nich ma swoje hity, które kuszą dobrym stosunkiem ceny do jakości. W tym przedziale cenowym często da się trafić na promocje i zniżki, zwłaszcza w okolicach końcówki roku, więc jeżeli jesteś cierpliwy(-a) i uważnie przejrzysz oferty, możesz upolować niezły smartfon w cenie nawet o kilkadziesiąt, a czasem i kilkaset złotych niższej. W przypadku telefonów do 1000 zł nie dostaniesz może najbardziej topowych aparatów ani wyświetlaczy jak z flagowców, ale w codziennym użytkowaniu – do dzwonienia, przeglądania sieci, oglądania filmów czy pstrykania zdjęć z wakacji – takie urządzenie będzie całkowicie wystarczające.

Poniżej znajdziesz kilka wybranych przez nas propozycji dostępnych w polskiej dystrybucji. Ułożyliśmy je od najtańszego do najdroższego, choć trzeba mieć na uwadze, że ceny mogą trochę się wahać zależnie od sklepu, aktualnych promocji i wersji pamięci. Jeśli twój budżet nie jest sztywno ustalony, być może warto zerknąć na droższe modele z końca listy – ale jeżeli każda złotówka ma znaczenie, już te tańsze warianty powinny dać radę.

Redmi Note 13

Cena: od ok. 565 zł

Redmi Note 13 to bardzo ciekawa propozycja od Xiaomi. Znajdziesz tu 6,67-calowy ekran AMOLED z odświeżaniem 120 Hz, co przekłada się na przyjemny odbiór treści. Aparat 108 Mpix w tej cenie brzmi imponująco. Choć liczba megapikseli to oczywiście nie wszystko, zdjęcia w dobrych warunkach wyjdą naprawdę szczegółowe. Dodatkowe obiektywy -- ultraszeroki kąt (8 Mpix) i makro (2 Mpix) -- ułatwiają zabawę z fotografią. Bateria 5000 mAh i możliwość wyboru wersji z 6 lub 8 GB RAM oraz 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej dają ci swobodę dopasowania modelu do własnych potrzeb. Całość jest bardzo sensownie wyceniona, a w świątecznych promocjach możesz trafić na jeszcze lepsze okazje.

Samsung Galaxy M35 5G

Cena: od ok. 799 zł

Samsung od lat dobrze radzi sobie w średniej i niższej półce. Galaxy M35 5G to przykład telefonu, w którym postawiono na długie działanie między ładowaniami. Dzięki baterii o pojemności 6000 mAh spokojnie wytrzyma intensywny dzień (a nawet półtora), przy normalnym użytkowaniu. Ekran Super AMOLED o przekątnej 6,6 cala i odświeżaniu 120 Hz sprawia, że treści wyglądają ostro i płynnie, co przydaje się zarówno podczas scrollowania stron, jak i oglądania filmów. Aparat główny 13 Mpix nie jest może mistrzem fotografii, ale do codziennych zdjęć czy krótkich klipów wideo spokojnie wystarczy. Na pokładzie mamy 6 GB RAM i 128 GB przestrzeni na dane, więc nie trzeba się obawiać, że telefon złapie zadyszkę przy kilku otwartych aplikacjach naraz.

Motorola Moto G84 5G

Cena: od ok. 799 zł

Reklama

Motorola, choć kiedyś kojarzona głównie z klasycznymi telefonami z klapką, dzisiaj ma w ofercie wiele smartfonów godnych uwagi. Moto G84 5G to propozycja dla tych, którzy chcą postawić na coś nieco bardziej wyrazistego pod względem wyglądu i funkcji. Ekran pOLED Full HD+ (6,55 cala) zapewnia żywe kolory i fajną głębię obrazu, co docenisz oglądając filmy czy zdjęcia. Aparat 50 Mpix z technologią Quad Pixel radzi sobie dobrze nawet w słabszym świetle, więc robienie fotek po zmroku nie musi kończyć się ziarnistym obrazkiem. Spora bateria 5000 mAh, aż 12 GB RAM i solidne 256 GB pamięci na dane – to już specyfikacja, która jeszcze niedawno była zarezerwowana dla sporo droższych urządzeń. Jeśli trafisz na dobrą promocję, Moto G84 5G będzie bezkonkurencyjna w tym segmencie.

Samsung Galaxy A25 5G

Cena: od ok. 879 zł

Reklama

Kolejna propozycja od Samsunga, tym razem model Galaxy A25 5G. Ma nieco mniejszy ekran i całkiem przyjemną jakość obrazu w rozdzielczości Full HD+. Główny aparat 50 Mpix to już przyzwoity standard, jeśli chodzi o jakość zdjęć w dobrym świetle. Do tego bateria 5000 mAh, która zapewni komfort całodziennego działania. Na pokładzie 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej – to dobry standard w tej klasie cenowej, który sprawdzi się przy różnorodnych zastosowaniach, od mediów społecznościowych po prostsze gry.

Poco X6

Cena: od ok. 925 zł

Xiaomi zawojowało rynek smartfonów atrakcyjnymi cenami i niezłą jakością. Poco X6 to kolejny przykład tej strategii, bo marka należy właśnie do chińskiego giganta. W cenie poniżej 1000 zł dostajesz 6,67-calowy ekran AMOLED z odświeżaniem 120 Hz, co do niedawna można było spotkać tylko w droższych modelach. Aparat 64 Mpix zrobi dobre zdjęcia przy dziennym świetle, a 5000 mAh w baterii znów daje ci pewność, że urządzenie nie padnie w połowie dnia przy typowym użytkowaniu. 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej zapewniają komfortową pracę – telefon nie będzie się męczył z kilkoma naraz otwartymi aplikacjami. Jeśli szukasz modelu o niezłej wydajności i dobrym ekranie, Poco X6 to mocny kandydat.

Motorola Edge 40 Neo

Cena: od ok. 1048 zł

Choć Edge 40 Neo przekracza lekko nasz umowny pułap 1000 zł, to warto wspomnieć o tym modelu, bo promocji nie brakuje i może uda się zbić te nadprogramowe 50 zł jakimś rabatem. Co dostajemy w tej cenie? Bardzo płynny ekran pOLED Full HD+ z odświeżaniem 144 Hz – idealny dla tych, którzy lubią, gdy animacje i przewijanie zawartości są maksymalnie płynne. Aparat 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu ułatwi robienie nieporuszonych zdjęć nawet podczas lekkich drgań ręki. Bateria 5000 mAh z szybkim ładowaniem pozwoli szybko podładować telefon przed wyjściem z domu. W środku aż 12 GB RAM i 256 GB pamięci, co oznacza, że właściwie nie musisz martwić się o miejsce na aplikacje, filmy, zdjęcia i pliki.

Reklama

Przed zakupem warto sprawdzić oferty w różnych sklepach, porównać ceny, a także poczytać opinie użytkowników. Czasem kilka minut spędzonych na forach czy recenzjach w sieci pozwoli uniknąć rozczarowania. W ten sposób znajdziesz smartfon, który najlepiej wpisze się w twoje oczekiwania, a przy okazji zostawi trochę pieniędzy w portfelu na inne świąteczne wydatki.