W obecnych smartfonach próżno myśleć o wymianie tylnego panelu bez pomocy specjalisty. Na przekór trendom wyszedł Nothing ze swoją submarką CMF. Co zaoferuje ich nowy smartfon?

Jeszcze kilka lat temu mogliśmy bez problemów wyjąć baterię ze smartfona i wymienić ją na nową. Wymiana tylnej klapki również nie była wielkim wyczynem. Apple zapoczątkował trend na zwarte obudowy w telefonach i tak oto obecnych smartfonów już tak łatwo nie rozbierzemy. Na przekór trendom wyszedł jednak Nothing ze swoją submarką CMF.

CMF Phone 1 – urządzenie z pomysłem

Smartfony Nothing wielu z nas zapewne kojarzy ze świecącej obudowy, przypominającej komputery gamingowe. Ich cena plasuje te urządzenia w klasie średniaków. Firma postanowiła więc założyć spółkę CMF by Nothing, która zajęła się tańszymi urządzeniami. W ofercie mają słuchawki Buds Pro, smartwatch Watch Pro i ładowarkę 3w1 POWER 65W GaN. Inteligentny zegarek i słuchawki kosztują około 200 zł.

Od kilku dni w mediach społecznościowych możemy znaleźć materiały odsłaniające krok po kroku ich pierwszy smartfon. Wczoraj firma zaprezentowała pełny wygląd telefonu. Jedno jest pewne… wyróżnia się z tłumu.

Na tylnym panelu można zauważyć cztery widoczne śrubki. Oznacza to, że do urządzenia będzie można przymocować dodatkowe peryferia. Może to być na przykład portfel. Zniknie problem odpadającego portfela, który trafił na jedno z urządzeń konkurencji. Bardzo prawdopodobne jest również to, że będzie można wymienić cały tylny panel. Można wywnioskować to z grafiki producenta obrazującej dostępne kolory obudowy. Będą to: czarny, niebieski, jasny zielony i pomarańczowy.

Jeszcze ciekawszy jest prawy, dolny róg. Znajdzie się tam duże pokrętło. Producent chwali się, że będzie można dzięki niemu przykręcić dodatkową smycz lub podparcie. Dzięki temu rozwiązaniu odpadnie szukanie i wydawanie pieniędzy na dodatkowe akcesoria, by móc postawić sprzęt w celu obejrzenia serialu w podróży.

Jakim wyposażeniem będzie cechował się CMF Phone 1?

Nie jest to co prawda klasa premium, aczkolwiek jest całkiem dobrze. Smartfon ma posiadać wyświetlacz Super AMOLED FHD+ o przekątnej 6,7 cala, cechujący się jasnością na poziomie 2000 nitów i odświeżaniem 120 Hz. Procesor to MediaTek Dimensity 7300. Pamięć RAM będzie na standardowym poziomie 6 lub 8 GB. Miejsca na dane udostępniono dość mało, ponieważ 128 GB, jednak z opcją rozszerzenia do 2 TB. Bateria cechuje się pojemnością 5000 mAh i mocą ładowania na poziomie 33 W. Na chwilę obecną nie wiadomo jeszcze czy w zestawie sprzedażowym znajdzie się ładowarka.

Smartfon zostanie wyposażony w podwójny aparat - główny i ultraszerokokątny. Cechować się będą rozdzielczością 50 Mpix. Kamera przednia będzie korzystać z matrycy o rozdzielczości 16 Mpix. Smartfon obsłuży sieć 5G.

Urządzenie będzie pracowało na Androidzie 14 z nakładką Nothing OS 2.6. Premierę zapowiedziano na 8 lipca. Cena podstawowego modelu ma wynieść 15 999 rupii indyjskich, czyli niespełna 770 zł. Trzeba oczywiście doliczyć lokalne podatki, co oznacza, że polska cena raczej przekroczy 1000 złotych.

Jak widać Nothing stara się znaleźć swoje miejsce na rynku. Czy wyróżnienie się z tłumu wyjdzie na dobre?

Źródło zdjęć: Twitter/CMF by Nothing