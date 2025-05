Tani miejski elektryk, który może być hitem wśród aut

BYD rozszerza swoją ofertę w Europie o model Dolphin Surf. To ma być ich najtańsze auto elektryczne do miasta.

Jest to w pełni elektryczny hatchback segmentu B, pozycjonowany jako pojazd miejski, łączący kompaktowe wymiary z zaawansowanymi rozwiązaniami technologicznymi i konkurencyjną ceną. Prezentacja tego modelu jest kolejnym krokiem w europejskiej strategii firmy, która w ciągu niespełna trzech lat wprowadziła na ten rynek osiem pojazdów elektrycznych. Warto odnotować, że globalna wersja BYD Dolphin została w 2024 roku uhonorowana tytułem World Urban Car of the Year w ramach plebiscytu World Car of the Year Awards.

BYD Dolphin Surf - tanie miejskie auto elektryczne

Dolphin Surf charakteryzuje się wymiarami zewnętrznymi wynoszącymi 3990 mm długości, 1720 mm szerokości oraz 1590 mm wysokości. Te gabaryty, w połączeniu z rozstawem osi 2500 mm, mają ułatwiać manewrowanie w zatłoczonych centrach miast oraz parkowanie. Przestrzeń wewnętrzną oraz pojemność bagażnika, która standardowo wynosi 308 litrów i może zostać zwiększona do 1037 litrów po złożeniu oparć tylnej kanapy, uzyskano dzięki zastosowaniu dedykowanej platformy e-Platform 3.0. Jest to autorska architektura BYD, zaprojektowana specjalnie dla pojazdów elektrycznych, co pozwala na optymalizację rozmieszczenia komponentów napędu i baterii.

Kluczowe Technologie: Bateria Blade i Platforma e-Platform 3.0

Zasięg i przyspieszenie BYD Dolphin Surf

Podstawą konstrukcyjną modelu Dolphin Surf jest wspomniana e-Platforma 3.0, w której centralnym elementem jest bateria Blade, również opracowana przez BYD. Wykorzystuje ona technologię ogniw litowo-żelazowo-fosforanowych (LFP), które według producenta charakteryzują się wyższym poziomem bezpieczeństwa i trwałości w porównaniu do niektórych innych typów ogniw litowo-jonowych, a także nie wymagają stosowania kobaltu. BYD informuje, że bateria Blade pomyślnie przeszła test penetracji gwoździem, uznawany za jeden z bardziej wymagających testów bezpieczeństwa akumulatorów. Na rynku europejskim Dolphin Surf będzie dostępny z dwoma wariantami pojemności baterii: 30 kWh (wersja Active) oraz 43,2 kWh (wersje Boost i Comfort). Zasięg według cyklu mieszanego WLTP dla wersji z większą baterią ma wynosić do 322 km, natomiast deklarowany zasięg w cyklu miejskim WLTP to maksymalnie 507 km.

Napęd pojazdu realizowany jest przez zintegrowany system "8 w 1", który łączy w jednym module silnik, reduktor, ładowarkę pokładową, konwerter DC-DC, skrzynkę rozdzielczą wysokiego napięcia, system zarządzania baterią (BMS), jednostkę sterującą pojazdem (VCU) oraz kontroler silnika. Takie rozwiązanie ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej i lepsze wykorzystanie przestrzeni. Dolphin Surf będzie oferowany z silnikami elektrycznymi montowanymi z przodu, o mocach 65 kW (wersje Active i Boost) lub 115 kW (wersja Comfort). Przyspieszenie od 0 do 100 km/h waha się od 12,1 sekundy dla wersji Boost do 9,1 sekundy dla wersji Comfort. Maksymalna moc ładowania prądem stałym (DC) wynosi 65 kW dla wersji Active i 85 kW dla wersji Boost oraz Comfort, co ma pozwolić na uzupełnienie energii od 10% do 80% stanu naładowania (SoC) w około 30 minut. Standardem jest trójfazowa ładowarka pokładowa AC o mocy 11 kW.

BYD Dolphin Surf - wyposażenie

Centralnym elementem deski rozdzielczej jest obrotowy ekran dotykowy o przekątnej 10,1 cala, służący do obsługi systemu infotainment, który jest kompatybilny z Apple CarPlay i Android Auto. W zależności od wersji wyposażenia, dostępne są takie elementy jak elektrycznie regulowane i podgrzewane fotele przednie. Tylna kanapa oferuje miejsce dla pasażerów, a dla rodzin z dziećmi przewidziano trzy punkty mocowania fotelików dziecięcych w systemie ISOFIX (dwa z tyłu, jeden na przednim fotelu pasażera). Producent zwraca uwagę na liczne schowki, których w kabinie jest łącznie 20. Interesującą funkcją jest technologia Vehicle-to-Load (V2L), która umożliwia zasilanie urządzeń zewnętrznych o mocy do 3,3 kW bezpośrednio z akumulatora trakcyjnego pojazdu.

Standardowe wyposażenie modelu Dolphin Surf obejmuje m.in. system dostępu bezkluczykowego NFC, adaptacyjny tempomat, tylne czujniki parkowania z kamerą cofania, klimatyzację oraz tapicerkę wykonaną ze skóry ekologicznej. Wyższe wersje wyposażenia, Boost i Comfort, oferują dodatkowo m.in. 16-calowe felgi aluminiowe (standard w Active to 15 cali), elektrycznie regulowane fotele przednie, czujnik deszczu, kamerę 360 stopni, reflektory LED czy bezprzewodową ładowarkę do smartfonów. Wszystkie wersje są standardowo wyposażone w pakiet systemów wspomagania kierowcy (ADAS), zawierający m.in. system automatycznego hamowania awaryjnego, asystenta utrzymania pasa ruchu oraz inteligentne sterowanie światłami drogowymi.

Ceny BYD Dolphin Surf w Polsce

Ceny modelu Dolphin Surf na polskim rynku rozpoczynają się od 82 700 zł, z możliwością obniżenia tej kwoty do 42 700 zł w przypadku skorzystania z programu dopłat "NaszEauto". Pojazd jest objęty sześcioletnią gwarancją producenta oraz ośmioletnią gwarancją na akumulator i silnik elektryczny. Pierwsze dostawy do klientów na rynkach europejskich są planowane od czerwca.