Poco F7 już w Polsce. Gigantyczna bateria i jeszcze szybsze ładowanie

POCO F7 to przede wszystkim futurystyczny wygląd, który odchodzi od standardowego wyglądu smartfona – przede wszystkim dzięki swojej dość unikatowej tylnej obudowy. Tył, podzielony na dwa panele dzieli złota linia. Co więcej srebrny wariant urządzenia charakteryzuje się dodatkową mechaniczną nakładką i widocznym logiem Snapdragon, które podkreślają wyjątkowość tego sprzętu.

Sercem POCO F7 jest procesor Snapdragon 8s Gen 4, któremu towarzyszy m.in. 12 GB pamięci RAM, 256/512 GB pamięci na dane i najbardziej zaawansowany system chłodzenia marki 6000 mm 3D Dual-Channel IceLoop. Wszystko to zamknięte w urządzeniu z 6,83-calowym ekranem o rozdzielczości 1280 x 2772 pikseli ze wsparciem odświeżania na poziomie 120 Hz. Do tego aparat główny 50 Mpix (Sony IMX882 z OIS) mający zapewnić wysokiej jakości zdjęcia wykonywane w różnych warunkach oświetleniowych.

Aparaty posiadają dodatkowe funkcje, takie jak UltraSnap, Live Photo, czy wsparcie AI Beautify, która upiększa wykonywane zdjęcia poprzez udoskonalenie tonów, klarowności, kontrastu i poziomów jasności. Nie można zapomnieć o rozwiązaniach dla graczy. To funkcja WildBoost Optimization 4.0 znacząco usprawnia mobilną rozgrywkę. W środku znajdziemy też akumulator o pojemności 6500 mAh, co zapewni długie godziny działania. POCO F7 wspiera ładowanie 90W HyperCharge, oferujące naładowanie urządzenia baterii od 0 do 80% w 30 minut. Smartfon oferuje też ładowanie zwrotne o mocy 22,5 W, co z łatwością pozwoli użyczyć mocy innym urządzeniom Xiaomi i nie tylko.

POCO F7 już w przedsprzedaży – ceny i dostępność

POCO F7 w Polsce dostępny jest w wariantach 12 GB + 256 GB oraz 12 GB + 512 GB i kilku wersjach kolorystycznych: czarnym, białym lub srebrnym. W zależności od konfiguracji za smartfon zapłacić trzeba:

POCO F7 12 GB + 256 GB – 1999 zł

POCO F7 12 GB + 512 GB – 2199 zł

Xiaomi na dzień dobry oferuje zniżki dla tego modelu – w ramach specjalnej promocji w oficjalnym sklepie mi.com. Dla zamówień przedpremierowych cena smartfona obniżona jest o 300 zł. Dodatkowo można jeszcze zdobyć 200 zł zniżki korzystając z opcji „trade-in”, gdzie oddajemy swoje stare urządzenie. Zniżka „early bird” obowiązuje do dnia premiery Poco F7, czyli do 9 lipca tego roku. Szczegóły akcji dostępne są na stronie mi.com.