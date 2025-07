Najpopularniejsza opaska Xiaomi prawie o połowę taniej!

Sercem opaski jest wyjątkowy wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1.62 cala, który zachwyca żywymi kolorami i doskonałą czytelnością. Dzięki automatycznej regulacji jasności i imponującej jasności maksymalnej wynoszącej 1200 nitów, ekran pozostaje wyraźny nawet w pełnym słońcu. Płynność użytkowania gwarantuje częstotliwość odświeżania na poziomie 60 Hz.

Reklama

Bateria Xiaomi Smart Band 9 pozwala na do 21 dni pracy przy standardowym użytkowaniu, a pełne naładowanie zajmuje około godziny. Opaska dba o Twój sen, oferując ulepszony system monitorowania i praktyczne wskazówki. Ulepszony czujnik gwarantuje precyzyjniejsze monitorowanie tętna i poziomu SpO2, zwiększając dokładność pomiarów o 10%. Z ponad 150 trybami treningu, w tym 10 wbudowanymi treningami biegowymi, Smart Band 9 staje się osobistym trenerem. Waży zaledwie 27.4 grama, jest wodoodporne do 5 ATM i łączy się ze smartfonem przez najnowszy Bluetooth 5.4.

Dzięki szerokiej gamie akcesoriów, w tym możliwości szybkiej wymiany pasków za pomocą mechanizmu jednego kliknięcia, można zmieniać wygląd urządzenia w zależności od okazji. Co istotne, starsze paski również są kompatybilne, co z pewnością ucieszy posiadaczy poprzednich generacji. Dodatkowe opcje, takie jak naszyjnik czy klips do buta, otwierają nowe możliwości noszenia, choć warto pamiętać, że w tych trybach niektóre funkcje mogą być niedostępne.

Xiaomi Smart Band 9 taniej niemal o połowę! Jak dodatkowo zaoszczędzić?

Aby skorzystać z atrakcyjnej promocji na Xiaomi Smart Band 9 w Media Expert, zainstaluj aplikację InPost. W sekcji "Nagrody" wymień 160 InCoinów na kod rabatowy 10 zł na zakupy z InPost Pay. Następnie, w aplikacji Media Expert, dodaj Smart Band 9 do koszyka i aktywuj kod APKA-22. Kliknij "Kup z InPost Pay" i w koszyku InPost wprowadź uzyskany wcześniej kod rabatowy za InCoiny. To połączenie kroków pozwoli Ci cieszyć się nowym Smart Bandem w jeszcze niższej cenie.

Opaskę w promocyjnej cenie 79 zł zamiast 149 zł znajdziecie w Media Expert.