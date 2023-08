Nowa oferta na internet za 40 zł miesięcznie z umową tylko na 9 miesięcy

Już za dwa miesiące rusza kolejny rok akademicki, to okazja na skorzystanie z wyjątkowych okazji na zaopatrzenie się w internet stacjonarny, które będą pojawiać się do tego momentu. Jako pierwsza ze swoją ofertą dla studentów wystartowała Netia, ale mogą z niej skorzystać wszyscy chętni.

Nie przesadziłem we wstępie z określeniem wyjątkowa, bo ceny za dostęp do internetu stacjonarnego są niższe niż dostępne na rynku, a do tego dochodzi krótki okres zobowiązania oraz za niewielką opłatą (połowa ceny regularnej) dostęp do serwisu streamingowego z filami i serialami Disney+. To wszystko sprawia, że może być ona atrakcyjna nie tylko dla studentów.

Opcja prędkości pobierania danych: Miesięczny abonament od 2. do 9. miesiąca: Miesięczny abonament z dostępem do Disney+ od 2. do 9. miesiąca: do 150 Mb/s 40,00 zł 55,00 zł do 300 Mb/s 50,00 zł 65,00 zł do 600 Mb/s 60,00 zł 75,00 zł do 1 Gb/s 80,00 zł 95,00 zł

Najtańszy pakiet w ofercie Netii na 9 miesięcy, kosztuje tylko 40 zł (wszystkie plany mają pierwszy miesiąc za darmo, a więc płacimy tylko przez 8 miesięcy) - za internet stacjonarny z limitem prędkości do 150 Mb/s, a w wersji z Disney+ 55 zł miesięcznie. Z kolei przy najdroższej opcji, a więc z prędkością do 1 Gb/s opłaty te wynoszą odpowiednio 80 zł i 95 zł miesięcznie.

Pierwszy miesiąc w każdym z wariantów klienci otrzymują gratis, a po 9 miesiącach umowa na internet lub internet z Disney+ przechodzi na czas nieokreślony z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, a abonament wzrasta o 10 zł. Promocja potrwa do 31 października br.

Co po tych 9 miesiącach? Umowa przechodzi na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia, a opłata za każdy z wyżej wymienionych pakietów rośnie o 10 zł. Można więc powiedzieć, że wraca do standardów rynkowych - z tą różnicą, że macie już umowę na czas nieokreślony i w każdej chwili możecie z niej zrezygnować. Oferta więc jest jak najbardziej godna polecenia, jeśli oczywiście jesteście w zasięgu sieci własnej Netia.

Źródło: Netia.