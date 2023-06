Światłowody wypierają w Polsce miedź, zaskakująco szybko

UKE opublikował dziś swój coroczny raport o stanie rynku telekomunikacyjnego. To ponad 120 stron danych, obrazujących jak rozwija się w Polsce ten segment, postanowiłem więc wybrać dla Was te najciekawsze liczby, czyli cały ten raport w pigułce.

Liczba kart SIM w Polsce

Zaczynamy od telefonii ruchomej, czyli karty SIM w smartfonach czy zwykłych telefonach komórkowych. Okazuje się, że penetracja rynku takimi kartami wynosi już 157%, to wzrost o prawie 20% w porównaniu z 2020 rokiem - znaczący wpływ na to mógł mieć napływ uchodźców z Ukrainy w ostatnich dwóch latach.



Łącznie, zarejestrowanych jest w Polsce 52,6 mln kart SIM oraz 6,7 mln kart SIM M2M.

Oferty na abonament vs oferty na kartę



Powyższy wykres zadziwia mnie co roku, bodajże od 2017 roku stosunek klientów abonamentowych vs ofert na kartę jest na takim samym poziomie ok. 70% vs 30%.

Jak operatorom udaje się od tylu lat utrzymywać taki stosunek? Oznacza on, że tak bardzo lubimy umowy na 2 lata? Nie do końca, bo pamiętajmy, że post-paid to też abonamenty z miesięcznym okresem wypowiedzenia, ale i tak to niewielki odsetek wszystkich klientów. Takie nju mobile ma milion klientów, więc optymistycznie wszystkie takie abonamenty w submarkach i u operatorów wirtualnych mogą stanowić może jakieś 2 do 3 mln kart SIM.



Największy udział w bazie kart SIM ma od kilku lat Play - obecnie już 30,2%, na drugim miejscu Orange - 26,6%, podium zamyka Plus - 20,4%, a T-Mobile na czwartym miejscu z udziałem 19,2%. Pozostali operatorzy, a więc wirtualni stanowią zaledwie 3,5% całej bazy. Tak więc te wspomniane 3 mln abonamentów z miesięcznym okresem wypowiedzenia, nawet łącznie z submarkami to bardzo optymistyczne oszacowanie z mojej strony.

Jeśli chodzi o wykorzystanie usług komórkowych, streszczę to Wam w kilku zdaniach. W 2022 roku wykonaliście 116 mld minut rozmów - 3066 minut w ciągu roku na jedną osobę (4,26 godzin miesięcznie na osobę), wysłaliście 38,3 mld wiadomości SMS - 84 w miesiącu na osobę i 2,49 mln wiadomości MMS - 5 miesięcznie na osobę. To w kraju, z kolei w roamingu wykonaliście 3,9 mld minut rozmów, 0,78 mld SMS oraz przetransferowaliście 91 813 TB danych.

Internet stacjonarny w Polsce



Na koniec 2022 roku już prawie 64% gospodarstw domowych w Polsce korzystało ze stacjonarnego dostępu do internetu.



Z kolei liczba użytkowników korzystających z internetu stacjonarnego zbliża się już do 10 mln.



Tym sposobem dochodzimy już do tytułowych łącz w Polsce - okazuje się tutaj, iż po raz pierwszy światłowody FTTH w ubiegłym roku przegoniły modemy kablowe. Łącza światłowodowe doprowadzane bezpośrednio do mieszkań stanowią już 38,3%, a modemy kablowe (mieszczą się tu też łącza FTTB) - 32,5% i ich udział, zresztą udział wszystkich pozostałych łącz systematycznie maleje na rzecz właśnie światłowodów FTTH. Można tu się pokusić o szacunek w postaci osiągnięcia 50% już na koniec tego roku, a plany rządowe na światłowody w całej Polsce już w 2026 roku, przy tych liczbach i wzrostach co roku, wydają się jak najbardziej osiągalne.



W przypadku udziału operatorów, mamy tu odwrotną sytuację niż przy telefonii komórkowej, największy udział mają mali operatorzy lokalni - 36,2%, na drugim miejscu Orange - 23,8%, a podium zamyka UPC - 15,9% (teraz już Play).

FTTH: Pozostali - 45,6%, Orange - 32,6%, Netia - 6%

TVK modem kablowy: UPC - 46% i Play 2,2%, Vectra - 21,7% i Multimedia - 9,1%, Toya - 4,1%

xDSL: Orange - 78,4%, Netia - 18,9%, Pozostali - 2,7%

Zdecydowana większość z tych łącz zapewnia już prędkości powyżej 100 Mb/s - 66,2%, dalej mamy zakres od 30 Mb/s do 100 Mb/s - 14,1% i od 10 do 30 - 8,6%.



Internet mobilny w Polsce

Na koniec został nam jeszcze internet mobilny, którego penetracja na rynku wynosi już 202,4%. Oczywiście większość z tego to internet mobilny na smartfonach, z kolei dedykowany dostęp do niego za pośrednictwem modemów stanowi obecnie 23,1%.



Jeśli chodzi o liczbę użytkowników dedykowanego (z pominięciem smartfonów) dostępu do internetu mobilnego, jest ich już 8,75 mln, co stanowi 48,9% użytkowników internetu w Polsce - tak więc pół na pół, nie dziwcie się więc, iż tyle miejsca na Antyweb poświęcamy ofertom na internet mobilny.



Najwięcej klientów internetu mobilnego ma Orange - 34,8%, na drugim miejscu jest Plus od dwóch lat, dzięki przejęciu Aero2 (stąd też spory spadek w kategorii Pozostali) - 23%, a na trzecim Play - 17,8% i T-Mobile - 17,5%.

.

Zerknijmy jeszcze na zużycie transferu danych, największe jest w przypadku klientów indywidualnych, a łącznie z biznesowymi przetransferowano w ubiegłym roku 7,2 mln TB.



Źródło: UKE.

Stock Image from Depositphotos.