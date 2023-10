Internet mobilny do routera WiFi z limitem 100 GB transferu danych. Jak to zrobić najtaniej?

Nie wszyscy klienci potrzebują setek gigabajtów do wykorzystania na transfer danych w domu zwłaszcza, gdy mieszkają w pojedynkę. Dla nich operatorzy mają dedykowane oferty na tani internet mobilny do routera WiFi.

Zwykle są to pakiety z limitem 100 GB transferu danych, które wystarczą dla jednej osoby na swobodny dostęp do internetu w domu. Oczywiście bez ściągania gigabajtów gier, ale do korzystania z internetu czy oglądania filmów i seriali takie limity są w sam raz.

Wczoraj Play, nieco podwyższył ten limit do 150 GB w naprawdę niewielkiej cenie 25 zł miesięcznie. Jak to wygląda u innych operatorów? Sprawdźmy.

Tani internet mobilny do routera WiFi w Play

Zacznijmy od wspomnianego Play, który wczoraj obniżył cenę za pakiet 150 GB transferu danych z 45 zł do 25 zł miesięcznie. To koszt w regularnej ofercie dla obecnych klientów operatora. W promocji dostępny jest teraz dla wszystkich klientów.



Trzeba tu jednak zaznaczyć, że to abonament z dwuletnim okresem zobowiązania.

Tani internet mobilny do routera WiFi w T-Mobile

Standardowy w tanich pakietach internetu mobilnego limit 100 GB dostępny, jest już od dłuższego czasu dostępny w T-Mobile.



To również abonament na 2 lata, ale w przypadku wykupienia go online, cena za taki limit, to zaledwie 20 zł miesięcznie.



U pozostałych dwóch operatorów „wielkiej czwórki” nie mamy takich tanich pakietów, w Plus limit 100 GB internetu mobilnego do routera WiFi kosztuje 49 zł miesięcznie, a w Orange 50 GB - 39,99 zł miesięcznie.

Tani internet mobilny do routera WiFi bez zobowiązania

Zerknijmy zatem jeszcze na ich submarki i operatorów wirtualnych, czyli oferty bez zobowiązania,- ewentualnie z miesięcznym okresem wypowiedzenia.



W zasięgu sieci Play, internet mobilny na kartę w Mobile Vikings z limitem 100 GB kosztuje 40 zł miesięcznie. Drogo, bardziej opłacalny jest dwa razy większy limit w niższej cenie w Heyah na kartę za 35 zł miesięcznie (zasięg T-Mobile).



Jeszcze taniej internet mobilny do routera Wifi bez zobowiązania, zakupicie w nju mobile (Orange) i Plush (Plus), ale trzeba nieco poczekać u nich na limit powyżej 100 GB w miesiącu. W submarce Orange za 29 zł miesięcznie na start jest 60 GB, ale już 120 GB mamy po pół roku stażu. Z kolei w Plush,- po roku w pakiecie za 30 zł miesięcznie.



Poniżej 40 zł miesięcznie za limit transferu danych 100 GB zapłacicie też u operatorów wirtualnych Otvarta, Premium Mobile czy Lajt Mobile, gdzie cena za taki pakiet wynosi odpowiednio 34,99 zł, 39,90 zł i 39,99 zł miesięcznie - wszystkie trzy opcje na umowę z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Jak widać, na tę chwilę przy limitach rzędu 100 GB transferu w miesiącu, najtańsze propozycje mają Play i T-Mobile, dodatkowym „kosztem” jest tu jednak uwiązanie się na takie pakiety na przynajmniej dwa lata. Tak więc wydaje mi się, że warto wydać miesięcznie nieco więcej za podobne limity, ale bez dwuletniego zobowiązania. W sytuacji gdy na przykład podłączymy się z czasem do internetu stacjonarnego, będziemy mieli maksymalnie miesiąc na zrezygnowanie z tego mobilnego.

Stock Image from Depositphotos.