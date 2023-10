Roczny pakiet w Orange Free na kartę z 2 TB dużo taniej

Promocyjna sprzedaż online nowych starterów w Orange Free na kartę, obejmuje trzy rodzaje starterów, odpowiadające trzem pakietom - dwa miesięczne i jeden roczny. Wszystkie z usługą Roku Ważności Konta na rok oraz bonusem 20 GB transferu danych za każde doładowanie online lub w aplikacji Mój Orange (standardowo jest 10 GB). Na zrzutach poniżej, po lewej stronie będą pokazane standardowe pakiety, po prawej promocyjne startery tych samych pakietów.

Pierwszy starter można kupić za 5 zł, automatycznie po rejestracji numeru (również online) otrzymujemy na 5 dni nielimitowane rozmowy i wiadomości oraz 2 GB transferu danych + pakiet dodatkowego internetu 6 GB na dwa tygodnie.



Po zadanym okresie 5 dni, jeśli zasilimy konto kwotą 31 zł, włączy się na tym numerze pakiet z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami oraz 30 GB transferu danych (bez aplikacji Mój Orange 15 GB). Do tego 15 GB bonusu za doładowanie i wspomniane 20 GB za doładowanie online lub w aplikacji. Łącznie więc będzie to 65 GB.



Drugi starter kosztuje 49 zł, co daje nam dwa miesiące pakietu, który standardowo kosztuje 35 zł miesięcznie, ta cena zaczyna obowiązywać od 3 miesiąca. Tutaj łącznie z wszystkimi bonusami będziemy mogli korzystać z 87,5 GB transferu danych miesięcznie - 50 GB z pakietu (bez aplikacji Mój Orange 25 GB), 17,5 GB za doładowanie i 20 GB za doładowanie online. Oczywiście tu też mamy nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS/MMS.



Ostatni pakiet wydaje się najatrakcyjniejszy. Standardowo kosztuje on 365 zł na rok (30,42 zł miesięcznie), a w tej promocji 299 zł na rok. Uśredniając, miesięcznie zapłacimy za niego więc 25 zł, a co da nam oprócz nielimitowanych rozmów i wiadomości przez cały rok, średnio 166,66 GB transferu danych w miesiącu.

Warto tu jeszcze wspomnieć, iż w pakiecie za 31 zł możemy aktywować później promocję 1200 GB przez rok, a w pakiecie za 35 zł - 2400 GB na rok. Będzie to więc odpowiednio dodatkowe 100 GB i 200 GB transferu danych w miesiącu przez kolejne 12 miesięcy.

Wszystkie trzy startery do kupienia są wyłącznie online przez tę stronę, a same numery możemy później zarejestrować również online, pod tym linkiem.

Źródło: Blog Orange.

Stock Image from Depositphotos.