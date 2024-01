Domowy internet mobilny nie musi być drogi. Tanie oferty bez zobowiązania

Brak limitów czy ewentualnie duże paczki danych na domowy internet mobilny, potrafią kosztować już więcej niż światłowody. Do tego najczęściej dostępne są w abonamentach na 2 lata, co rodzi problemy jak już się doczekamy podłączenia do światłowodów w swojej lokalizacji w trakcie takiej umowy.

Postanowiłem dziś zebrać w jednym wpisie oferty na domowy internet mobilny do routera WiFi, za miesięczną opłatą do 50 zł,- dostępne bez umowy lub ewentualnie na umowę z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Co z limitem transferu? W mojej ocenie, po wieloletnim korzystaniu z internetu mobilnego w domu (to już nieaktualne na szczęście), dla jednej osoby wystarczający będzie limit 50 GB transferu danych w miesiącu (100 GB dla fanów filmów i seriali na platformach streamingowych), ale w naszym kryterium do 50 zł zmieszczą się też oferty z większym limitem, dla większej liczby osób w gospodarstwie domowym.

Internet mobilny w Heyah 01 i Heyah na kartę

Zaczynamy alfabetycznie od Heyah (zasięg T-Mobile). Mamy tu dwie oferty na internet mobilny bez żadnej umowy, więc możemy z nich zrezygnować w każdym momencie, bez żadnego okresu wypowiedzenia.



Pierwszy pakiet, dostępny jest w subskrypcji Heyah 01 za 19,99 zł miesięcznie na domowy internet mobilny z limitem 50 GB transferu danych w miesiącu.



Za 15 zł więcej - 35 zł miesięcznie możemy skorzystać z internetu mobilnego do routera WiFi z czterokrotnie większym limitem transferu - 200 GB w ofercie na kartę Heyah.

Internet mobilny w Klucz Mobile na kartę

W Klucz Mobile na kartę (zasięg Plusa) mamy dwa pakiety, z których możemy korzystać bez zobowiązania. Za 39,90 zł miesięcznie dostępny jest limit 80 GB transferu danych w miesiącu, a za 50 zł miesięcznie już 100 GB, do tego 200 GB w godzinach nocnych.



Instrukcja obsługi pakietu nocnego sugeruje jednak, że bywają problemy z właściwym jego włączeniem,- zaleca się przed użyciem restart routera WiFi.

Internet mobilny w Lajt Mobile na abonament

Podobny pakiet z transferem nocnym dostępny jest w Lajt Mobile (zasięg Plusa) w ofercie na abonament z miesięcznym okresem wypowiedzenia.



Kosztuje on 39,99 zł, więc jest tańszy niż w Klucz Mobile, ale mamy tu umowę, krótkoterminową, ale jednak.

Internet mobilny w Lycamobile na kartę

W Lycamobile na kartę (zasięg Plusa) możemy wykupić pakiet z limitem 50 GB transferu danych za 35 zł miesięcznie, do wykorzystania również w roamingu UE oraz z opcją zamówienia karty eSIM.



Internet mobilny w Mobile Vikings na kartę

Mobile Vikings na kartę (zasięg Play) to dwa pakiety - z limitem 100 GB i 150 GB, za odpowiednio 40 zł i 50 zł miesięcznie.



Warto tu wspomnieć, że za 10 zł ponad nasz limit - 60 zł miesięcznie, można wykupić pakiet z limitem aż 250 GB transferu danych w miesiącu.

Internet mobilny w nju mobile na abonament

Nju mobile w abonamencie na internet mobilny (zasięg Orange) za 29 zł miesięcznie, na start daje 60 GB transferu danych, ale po pół roku rośnie on do 120 GB, po roku do 150 GB, a po dwóch latach do 180 GB w miesięcu.



Internet mobilny w Otvarta na abonament

Otvarta (zasięg Plusa), to kolejny operator w zestawieniu z abonamentem na internet mobilny,- z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Skorzystamy tu ze znanego już limitu 100 GB w dzień i 200 GB w nocy, za 34,99 zł miesięcznie.



Internet mobilny w Play na kartę

Internet mobilny w Play na kartę, to jak na razie największy limit transferu danych w cenie do 50 zł miesięcznie, przynajmniej na czas pierwszych 12 miesięcy korzystania z niego.



W ramach pakietu (wymagana aktywacja w aplikacji Play24) dostajemy 200 GB transferu danych oraz w promocji dodatkowe 400 GB miesięcznie przez rok - razem aż 600 GB w miesiącu.

Internet mobilny w Plush na abonament

Plush abonament na internet mobilny (zasięg Plusa) to podobnie jak w nju mobile 60 GB na start za 30 zł miesięcznie, ale mniejszy wzrost w ramach stażu - po pół roku 90 GB, a po roku 120 GB transferu danych w miesiącu.



Można tu też rozważyć, tak samo jak w Mobile Vikings, pakiet za 60 zł miesięcznie, z limitem 200 GB.

Internet mobilny w Premium Mobile na abonament

Abonament na internet mobilny w Premium Mobile (zasięg Plusa), to dwa pakiety z limitem do 100 GB i 200 GB w miesiącu, za odpowiednio 39,90 zł i 49,90 zł.



Jak już wspominamy duże limity u niektórych operatorów w wyższych cenach niż 50 zł, w Premium Mobile dostępny jest pakiet z aż 500 GB transferu danych za 69,90 zł miesięcznie.

Internet mobilny w Vectra na abonament

W Vectra (zasięg Play) mamy jeden pakiet w abonamencie bez długoterminowego zobowiązania za 44,99 zł miesięcznie, z limitem 100 GB transferu danych.



Tutaj, za 300 GB w miesiącu trzeba zapłacić 64,99 zł miesięcznie.

Internet mobilny Virgin Mobile na abonament

Na koniec został Virgin Mobile (zasięg Play)z abonamentem na domowy internet mobilny z limitem 250 GB w miesiącu za 50 zł.



Stock Image from Depositphotos.