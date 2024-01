25 mln zł kary dla T-Mobile za „darmowe gigabajty”

Zdaniem urzędu hasło reklamowe towarzyszące promocji - „1200 GB za darmo przez rok” wprowadzało w błąd konsumentów z tego względu, iż aby otrzymać taką paczkę transferu danych należało uprzednio wykupić miesięczny pakiet w ofercie na kartę T-Mobile za minimum 35 zł.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny:

Hasła reklamowe mają za zadanie przyciągnąć uwagę konsumenta, tak aby zapadły mu w pamięć i skłoniły do zakupu reklamowanej usługi. Przekaz reklamowy musi być co do zasady krótki, zwięzły i jasny. To jednak nie upoważnia przedsiębiorców do stosowania nieprawdziwych reklam. Konsument ma prawo oczekiwać, że prezentowana oferta jest uczciwa i nie zawiera „haczyków”. Rzeczywisty mechanizm promocji T-Mobile Polska opierał się na systemie „ratalnym”, w którym przez 12 miesięcy konsument dostawał co miesiąc pakiet 100 GB, pod warunkiem zasilenia karty na co najmniej 35 zł.