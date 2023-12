Operatorzy wyprzedają smartfony nawet o połowę taniej. Czy to się opłaca?

Okres poświąteczny, to jak co roku czas wyprzedaży zapasów, również u naszych operatorów. Dziś postanowiłem sprawdzić, jak opłacalne są to propozycje u każdego z nich.

Szumne zapowiedzi i reklamy ze zniżkami sięgającymi nawet 50% ceny wyjściowej smartfona, to jak wiemy to tylko część oferty, bo nie widać w nich całości, a w szczególności kosztów abonamentu. Zajrzyjmy więc głębiej w te oferty.

Częścią wspólną poświątecznych wyprzedaży w Orange, Play, Plus i T-Mobile są największe obniżki cen smartfonów przy abonamentach, zawierających nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz transfer danych od 240 GB do braku limitów.

Do porównania weźmiemy smartfon Samsung Galaxy A54 5G, dostępny w wyprzedaży w Orange, Play i T-Mobile oraz Samsung Galaxy A34 5G dostępny w promocji Plusa. Porównamy ceny: smartfon + abonament z cenami smartfona w sklepie + najdroższe oferty na kartę u tych samych operatorów, w których również osiągalne są tak duże limity transferu danych, dzięki promocji darmowych gigabajtów.



Cena sklepowa za Samsunga Galaxy A54 5G wynosi obecnie 1 959,00 zł w gotówce, ale w ratach jest jeszcze taniej, bo 1 828,40 zł.



Z kolei za Samsunga Galaxy A34 5G jest jeszcze lepsza promocja w sklepie - 1 399,00 zł w gotówce lub 1 305,74 w ratach.

Samsung Galaxy A54 5G w Orange

Decydując się na ofertę na kartę w Orange za 39 zł miesięcznie oraz zakup na raty smartfona Samsung Galaxy A54 5G w sklepie, nasz miesięczny koszt zamknie się w kwocie 104,30 zł.



Natomiast w abonamencie Orange będzie to kwota 151,00 zł miesięcznie. Kupując w sklepie zapłacimy wprawdzie cztery raty więcej za samego smartfona, no ale sumarycznie będzie to dużo niższy koszt. W sklepie łączny koszt smartfona to 1 828,40 zł, a w abonamencie 1 584,00 zł, różnicę robi tu koszt abonamentu, w ofercie na kartę przed dwa lata zapłacimy 936 zł, a za abonament 2 040,00 zł.

Samsung Galaxy A54 5G w Play

Dużo korzystniej to wygląda w Play, który sprzedaje teraz smartfony o 50% taniej (od sugerowanej ceny producenta). Za abonament i smartfona Samsung Galaxy A54 5G zapłacimy obecnie 134,92 zł miesięcznie.



W ofercie na kartę z kolei, najdroższy pakiet kosztuje 45 zł miesięcznie, więc łącznie z ratami za smartfona w sklepie zapłacimy 110,30 zł. Łączny koszt za smartfona w abonamencie Play to 1 199,00 zł, a w sklepie 1 828,40 zł. Natomiast dwuletni koszt abonamentu to 2 040,00 zł, a oferty na kartę 1 080,00 zł.

Samsung Galaxy A54 5G w T-Mobile

T-Mobile jako jedyny operator nie zaktualizował jeszcze cenników wyprzedaży na stronie, ale z udostępnionej przez operatora tabelki wynika, iż łącznie za samego smartfona Samsung Galaxy A54 5G zapłacimy 1 449,00 zł, co daje 60,38 zł miesięcznie. Natomiast sam abonament L z brakiem limitów przy transferze danych, kosztuje 90 zł miesięcznie - 3 miesiące gratis, średnio 78,75 zł miesięcznie. Tak więc za zestaw ze smartfonem będzie to koszt 139,13 zł miesięcznie.



To porównywalny koszt do tego w Play, zarówno jeśli chodzi o smartfona + abonament, jak i smartfona w sklepie + oferta na kartę, która w T-Mobile również kosztuje 45 zł miesięcznie.

Samsung Galaxy A34 5G w Plusie

Plus w swojej ofercie wyprzedażowej udostępnił inny model Samsunga - Galaxy A34 5G, za zakup którego można od razu dostać zwrot kwoty 500 zł - do wypłaty w bankomacie Euronetu.



Łącznie za samego smartfona zapłacimy tutaj 1 398,92 złotych, natomiast w sklepie - 1 399,00 zł w gotówce lub 1 305,74 w ratach. Widać więc, że to są takie same koszty, pytanie co z abonamentem?

Otóż za najdroższy pakiet w ofercie na kartę Plusa zapłacimy 40 zł miesięcznie, a za abonament z limitem 240 GB - 69 zł miesięcznie. Jednak dostajemy tu dwie karty SIM w tej cenie przez całą umowę. Tak więc w przypadku dwóch numerów to opłacalna opcja - zapłacimy za całość 10 zł miesięcznie mniej, ale przy jednym numerze 30 zł więcej niż przy ofercie na kartę i zakupie tego samego smartfona w sklepie.

