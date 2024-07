Ceny Galaxy Z Fold6 i Z Flip6 w ofertach naszych operatorów

Po wczorajszej premierze najnowszych smartfonów Samsung Galaxy Z Fold6 i Z Flip6, te od razu trafiły do przedsprzedaży u naszych operatorów. Sprawdźmy ceny w najkorzystniejszych wariantach w Orange, Play, Plus i T-Mobile.

Jak przy każdej przedsprzedaży urządzeń Samsunga, możemy i w tym przypadku liczyć na serię bonusów. Czy to w sklepie czy u operatorów (w Plusie dodatkowy rabat 250 zł, dla zarejestrowanych przed 10 lipca na stronie www.plus.pl/premiera) są one takie same, wymienię więc je tylko w podpunktach:

w programie odkup za obecne urządzenie, można uzyskać do 3000 zł zwrotu lub gwarantowany zwrot na konto w kwocie 450 zł

etui S Pen do Galaxy Z Fold6 lub etui do Galaxy Z Flip6,

600 zł za zakup trzech premierowych urządzeń (400 zł za dwa).

Sprawdzimy ceny dwóch smartfonów - Samsung Galaxy Z Flip6 5G 512 GB i Samsung Galaxy Z Fold6 5G 512 GB, ich „gołe” ceny - bez powyższych bonusów. W sklepie Samsunga wynoszą one:

Galaxy Z Flip6 - 5 749,00 zł w gotówce lub 20 ratach po 287,45 zł

Galaxy Z Fold6 - 9 199,00 zł w gotówce lub 20 ratach po 459,95 zł

Ceny Galaxy Z Flip6 i Galaxy Z Fold6 w Orange

W Orange, można te smartfony kupić w ratach 0% bez abonamentu, a to jak wiemy najkorzystniejszy wariant przy zakupie smartfonów u operatorów.

I tak, za Galaxy Z Flip6 zapłacimy tu jednorazowo 5 263,00 zł lub w 36 ratach 0% po 145,20 zł miesięcznie, czyli niemal 500 zł taniej niż w sklepie.



Z kolei, za Galaxy Z Fold6 zapłacimy 8 395,00 zł w gotówce lub 36 ratach 0% po 233,20 zł, czyli 800 zł taniej niż w sklepie.



Co istotne, cena tych urządzeń nie zmienia się w Orange, w zależności od wybranego okresu spłaty rat, możemy wybrać 6 rat, 12, 24, 36 i łączna kwota zawsze będzie wynosiła odpowiednio 5 263,00 zł i 8 395,00 zł oraz brak opłaty na start.

Ceny Galaxy Z Flip6 i Galaxy Z Fold6 w Plus

Nieco inaczej wygląda to w Plusie, gdzie najkorzystniejszą opcją zakupu tych smartfonów będzie kupno ich bez abonamentu w 12 ratach 0%.



Za Flip6 zapłacimy tu łącznie 5 249,00 zł - 12 rat po 295,83 zł, czyli dokładnie 500 zł mniej niż w sklepie.



Za Fold6 natomiast zapłacimy 8 400,00 zł - 12 rat po 629,17, czyli również dokładnie 800 zł taniej niż w sklepie.

Ceny Galaxy Z Flip6 i Galaxy Z Fold6 w Play

W Play nie ma niestety sprzedaży ratalnej, jeśli chcemy kupić te smartfony u tego operatora bez abonamentu, zapłacimy za nie tyle samo, co w sklepie za gotówkę.

W przypadku abonamentu,- jeśli nie chcemy na start płacić ponad 4 tys. zł, musimy wybrać abonament M za 70 zł miesięcznie.



Na start za Flip6 zapłacimy wówczas 499 zł i później 180,42 zł miesięcznie. Razem za sam sprzęt wyjdzie nam to 4 829,00 zł, prawie tysiąc złotych taniej (920 zł) niż w sklepie.



Natomiast za Fold6, będzie to 499 zł na start i 24 raty po 310,42, łącznie za sam sprzęt 7 949,00 zł, czyli 1 250,00 zł taniej niż w sklepie.

Ceny Galaxy Z Flip6 i Galaxy Z Fold6 w T-Mobile

T-Mobile również sprzedaje te smartfony tylko z abonamentem i niestety tylko w wersji 256 GB, więc musimy wrócić na chwilę do sklepu Samsunga, gdzie te wersje kosztują:

Galaxy Z Flip6 - 5 199,00 zł w gotówce lub 20 ratach po 259,95 zł

Galaxy Z Fold6 - 8 699,00 zł w gotówce lub 20 ratach po 434,95 zł



W abonamencie za 70 zł miesięcznie, za Flip6 zapłacimy na start 359 zł i w 24 ratach po 160 zł, łączny koszt urządzenia to 4 199,00 zł, a więc dokładnie tysiąc złotych taniej niż w sklepie.



Z kolei za Fold6 będzie to 959 zł na start i 24 raty po 260 zł, razem 7 199,00 zł - 1 500 zł taniej niż w sklepie.