Najlepszy abonament telefoniczny do 35 złotych. Co w tej cenie?

Konkurencja to dobra rzecz w ofertach komórkowych, możemy dzięki temu wybierać te najbardziej nam odpowiadające, w kontekście dobrego zasięgu w naszej lokalizacji, ceny czy zawartości.

Wspomnianą ofertę nowego operatora PR1V znajdziecie pod tym linkiem. W skrócie to pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 150 GB transferu danych za 35 zł miesięcznie. Jaka jest konkurencja w zasięgu Play, już wiemy z podlinkowanego wpisu, sprawdźmy najlepsze oferty do telefonu w tej cenie i zawartości w zasięgu Orange, Plus i T-Mobile.

Najlepszy abonament telefoniczny w zasięgu Orange

Nazwałem te oferty ogólnie abonamentem, ale kryją się pod tym też oferty na kartę czy subskrypcje.

W zasięgu Orange nie znajdziecie oferty kosztującej do 35 zł miesięcznie, w której od razu na start dostaniecie 150 GB transferu danych. Aczkolwiek możecie uzyskać z czasem więcej w abonamencie lub subskrypcji Nju Mobile, i to w niższej cenie.

W obu ofertach, za 29 zł miesięcznie na start dostępny jest limit 60 GB, po pół roku 120 GB, po roku 150 GB, a po dwóch latach stażu 180 GB.

Z kolei w Orange na kartę czy w subskrypcji Orange Flex, już dokładnie w tej cenie 35 zł miesięcznie, dostępny jest mniejszy limit — odpowiednio 50 GB i 75 GB.

Najlepszy abonament telefoniczny w zasięgu Plus

W zasięgu Plusa, za 35 zł miesięcznie mamy sporo ofert operatorów wirtualnych, ale maksymalnie w tej cenie możecie uzyskać w nich 100 GB w miesiącu. Wymienię tu tylko abonament w Otvarta czy ofertę na kartę w Klucz Mobile.

Można jednak dostać większy transfer podobnie jak w Nju Mobile, w dodatkowym transferze danych za staż w dwóch abonamentach telefonicznych — w Cross Mobile i Plush.

W abonamencie Cross Mobile za 34,99 zł miesięcznie na start dostajemy 100 GB, po pół roku 200 GB, a po roku już 300 GB transferu danych w miesiącu.

Natomiast w abonamencie Plush, miesięczny koszt to tylko 25 zł, a zawiera on na start 40 GB transferu danych, po pół roku 80 GB, po roku 160 GB, a po dwóch latach stażu 200 GB.

Oczywiście, wszystkie te oferty zawierają też nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS/MMS. Co w zasięgu T-Mobile?

Najlepszy abonament telefoniczny w zasięgu T-Mobile

W zasięgu T-Mobile w tej cenie nie ma żadnej oferty z limitem choćby 100 GB. Jest wprawdzie subskrypcja Red Bull Mobile z brakiem limitu danych i prędkości za 30 zł miesięcznie, ale tylko przez trzy miesiące, później wchodzi limit 60 GB w miesiącu. Z kolei w Heyah na kartę za 35 zł dostajemy 55 GB, w subskrypcji Heyah 01 za 19,99 zł jest 20 GB, a za 29,99 zł - 40 GB, podobnie jak w T-Mobile na kartę za 35 zł miesięcznie.

Widać więc, że PR1V przed debiutem swojej oferty dobrze prześledził rynek. W zasadzie to najlepsza teraz oferta w tej cenie, nie licząc oczywiście wymienionych wyżej pakietów z dodatkowym transferem danych za staż.

Photo by Sun Lingyan on Unsplash.