Zasięg Play, dobra cena i brak marketingu. Sprawdź ofertę nowego operatora

PR1V to pierwszy operator, uruchomiony na platformie MVNE.PL wspierającej rozwój operatorów wirtualnych (MVNO). Zdecydowano się tu na skorzystanie z zasięgu nadajników Play, do świadczenia usług komórkowych.

Całkiem słusznie, w zasięgu Plusa jest już sporo operatorów wirtualnych, w zasięgu Orange jest spora konkurencja jeśli chodzi o tanie oferty w Nju Mobile czy Orange Flex, a T-Mobile z zasady nie współpracuje z żadnym z operatorów wirtualnych.

Jaką PR1V będzie miał konkurencję na nadajnikach Play? To za chwilę, sprawdźmy, co oferuje ten operator.

PR1V - nowy operator na nadajnikach Play

Wielu operatorów oferuje zniżki w opłatach za swoje pakiety czy inne bonusy za wyrażenie zgód marketingowych, PR1V deklaruje, że nie będzie takowych wymagał, a jednocześnie zapewni tani dostęp do usług komórkowych.

Rzeczywiście jest tanio, za 35 zł miesięcznie dostajemy nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz aż 150 GB transferu danych. Co więcej działa tu roamingu w UE wg zasady RLAH (pakiet internetu w UE z limitem 9,87 GB). Dostępna jest oferta zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firm — w obu opcjach nie ma umowy terminowej.

Jeśli przenosicie numer, pierwszy miesiąc jest za 1 zł, a w przypadku wyboru wirtualnej karty eSIM, nie poniesiecie opłaty na start w wysokości 20 zł.

Aby zamówić nowy numer lub przenieść swój od dotychczasowego operatora, trzeba zainstalować aplikację mobilną, dostępną do pobrania w Google Play i App Store.

Pierwsze logowanie odbywa się przy pomocy adresu e-mail, na który przychodzi kod weryfikacyjny. Później pozostaje decyzja o przeniesieniu numeru, bądź wybranie nowego z zakresu numeracji 456 7XX XXX (można odświeżać propozycje i wybrać sobie stosunkowo prosty numer), no i wymagane prawem potwierdzenie tożsamości.

Tania konkurencja na nadajnikach Play

Uwzględniając cenę tego pakietu w PR1V i jej zawartości, będzie ona konkurowała z dwiema ofertami w zasięgu sieci Play — Mobile Vikings subskrypcja oraz abonament w Virgin Mobile.

W Mobile Vikings za 35 zł miesięcznie otrzymujemy pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS w kraju i roamingu UE oraz 120 GB transferu danych (9.89 GB w UE). To o 30 GB mniej, ale na pierwsze 12 miesięcy przyznawane jest 4800 GB extra, czyli 12 paczek po 400 GB. Transfer z pakietu można więc sobie odkładać i kumulować przez ten rok.

Z kolei abonament w Virin Mobile, to również nielimitowany w rozmowy i wiadomości SMS/MMS w kraju i roamingu UE pakiet za 35 zł miesięcznie. Do tego na start 80 GB transferu danych (9,87 GB w UE) - mniej niemal o połowę niż w PR1V, ale operator ten nagradza za lojalność i limit ten rośnie do 160 GB już po pół roku, do 200 GB po roku i do aż 240 GB po dwóch latach stażu. Pamiętajmy tu jednak, iż taka cena uwzględnia rabat 5 zł z tytułu wyboru e-faktury i terminowych płatności oraz rabat 5 zł z tytułu zgód marketingowych na profilowanie, czego nie ma u nowego operatora PR1V.

