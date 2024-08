Fragmentacja rynku VOD to już prawdziwa zmora fanów filmów i seriali, która to zmusza do żonglowania dostępami do serwisów streamingowych, by móc obejrzeć wszystkie ulubione pozycje czy nowe produkcje. Co powiecie jednak na dostęp do dwóch takich serwisów w cenie jednego, a nawet niższej?

Pakiet All In Streaming w dużo niższej cenie

Do tej pory, usługa All In Streaming w Plusie, zawierająca dostęp do trzech serwisów - Disney+, MAX i Polsat Box Go Plus kosztowała 49,99 zł miesięcznie. To niewielki koszt, ale umówmy się - niewiele wyższy niż taki Disney+ czy MAX kupowany z osobna - wiele osób wolało więc nadal żonglować co miesiąc tymi dostępami, niż kupować oba na raz w tej cenie.

Nowa wersja pakietu All In Streaming w niższej cenie już od 25 zł miesięcznie robi już jednak sporą różnicę, nie tylko dla pojedynczych klientów, ale i dla rodzin.

Ale od początku, co dokładnie zawiera pakiet All In Streaming? W cenie pakietu uzyskujemy dostęp do serwisu Disney+, którego regularna cena wynosi obecnie 37,99 zł miesięcznie. Do tego serwis MAX - w wersji bez reklam, a więc jego cena standardowa cena to 29,99 zł miesięcznie oraz Polsat Box Go Plus, który bez pakietu kosztuje 49,99 zł (pierwsze pół roku za darmo, a więc 37,50 zł miesięcznie).

Nie ujmując niczego dostępowi do Polsat Box Go Plus, podliczmy same tytułowe serwisy Disney+ i MAX, które kupowane z osobna, łącznie kosztowałyby 67,98 zł miesięcznie.

Abonament komórkowy z pakietem All In Streaming

W nowej wersji pakietu All In Streaming zapłacimy za niego dużo mniej.

Zaczynając od jednego abonamentu dla jednej osoby, w taryfie za 59 zł miesięcznie z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS oraz limitem transferu danych na poziomie 50 GB, za cały pakiet All In Streaming zapłacimy 40 zł miesięcznie, a łącznie z abonamentem komórkowym 99 zł miesięcznie - oszczędność na samym Disney+ i MAX to prawie 30 zł miesięcznie (można powiedzieć, że MAX mamy za darmo).

W abonamencie za 69 zł z limitem 120 GB transferu danych, koszt jest ten sam - 99 zł. Płacimy 10 zł więcej za abonament, ale i jednocześnie 10 zł mniej za pakiet All In Streaming.

Z kolei w abonamencie za 99 zł miesięcznie z limitem 250 GB transferu danych, łączny koszt zamknie się w kwocie 124 zł, czyli koszt najtańszego abonamentu oraz Disney+ i MAX kupowane z osobna. To wybór dla osób, które zużywają naprawdę dużo transferu danych w smartfonie - na przykład oglądając filmy i seriale w zasadzie tylko na telefonie.

Abonament komórkowy dla rodzin z pakietem All In Streaming

Jednak prawdziwa różnica, robi się w abonamencie komórkowym dla rodzin. W przypadku dwóch numerów na jednym koncie za 69 zł miesięcznie z limitem 240 GB (120 GB na numer), dostęp do pakietu All In Streaming również kosztuje 30 zł miesięcznie, razem - 99 zł miesięcznie. Tu już jednak dzielimy koszt na dwa, a więc za abonament komórkowy z limitem 120 GB, dostęp do Disney+ i MAX zapłacimy 49,50 zł miesięcznie za osobę.

Z kolei, w przypadku trzech numerów, łączny koszt z pakietem All In Streaming zamknie się w kwocie 124 zł miesięcznie, a więc 41,33 zł miesięcznie za osobę.

Dopytałem w Plusie i w opcji rodzinnej do trzech numerów na koncie, można wykupić bez problemu jeden pakiet All In Streaming - tylko dla jednego numeru. Pozostaje oczywiście kwestia ograniczeń w ramach samych serwisów, ale nie powinny one stanowić większego problemu w rodzinach. W Disney+ na jednym koncie można stworzyć do siedmiu osobnych profili i oglądać treści na czterech urządzeniach jednocześnie. Natomiast w MAX jest to pięć profili i ograniczenie do dwóch urządzeń jednocześnie - tak więc jedynie w opcji rodzinnej dla 3 numerów, tylko dwie osoby będą mogły w tym samym czasie oglądać wybrane pozycje.

Źródło: Plus.