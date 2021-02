Taksówką na szczepienie przeciwko COVID-19. I to za darmo

FREE NOW przeznacza 1 milion euro na przejazdy do punktów szczepień w Europie. W Polsce dotyczyć to będzie obrębu 7 miast, w których usługa jest dostępna. Osoby mieszkające w Warszawie, Krakowie, Trójmieście, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi i Katowicach będą mogły skorzystać z darmowych przejazdów między punktem szczepień, o ile jest jest punktem początkowym lub docelowym. FREE NOW zwróci do 25 zł za każdy przejazd osoby szczepionej (do 50 zł w obie strony). Operator dodaje, że bezpieczne przejazdy w opcji Lite+Screen kosztują mniej niż ta kwota, a zainteresowany może otrzymać dwa takie zwroty. Niestety nie każdy szczepiony będzie mógł z tej akcji skorzystać. FREE NOW planuje zwrócić koszty za ok. 10 tysięcy przejazdów — co w skali kraju może wydawać się stosunkowo mało.

Jesteśmy usługą mobilności miejskiej i czujemy się zobowiązani wobec mieszkańców miast, by być dla nich dostępni w sytuacjach, w których potrzebują wygodnego, bezpiecznego i szybkiego dojazdu na miejsce. Wierzymy, że nasza oferta transportu na szczepienia będzie realną pomocą dla osób, które mogą jej potrzebować. Naszą inicjatywą chcemy także zwrócić uwagę na osoby samotne, starsze i chore, które są wśród nas i wymagają wsparcia. Apelujemy, by każdy z nas zastanowił się czy w swoim otoczeniu ma taką osobę – może to być sąsiad lub rodzic mieszkający w innym mieście. FREE NOW umożliwia realizację tej pomocy oferując wygodną aplikację, której zaletą jest możliwość zdalnego zamówienia i bezgotówkowego opłacenia przejazdu, także dla osoby trzeciej. Koszty tych przejazdów zwrócimy w pełni lub w większości, na podstawie rachunku za kurs, który osoba zamawiająca otrzymuje automatycznie na swój adres email.

— mówi Krzysztof Urban, dyrektor zarządzający FREE NOW w Polsce.

Taksówką na szczepienie. Jak skorzystać z darmowego przejazdu FREE NOW w Polsce

Aby skorzystać ze zwrotu kosztów za dojazd taksówką FREE NOW na szczepienie, należy przesłać w formularzu:

zdjęcie lub skan dowolnego dokumentu potwierdzającego wizytę na szczepieniu,

rachunek za przejazd FREE NOW z adresem punktu szczepienia jako początkowym lub docelowym. Rachunek za przejazd pasażer otrzymuje na swój adres e-mail po każdym kursie.

Akcja szlachetna i mam nadzieję, że skorzystają z niej osoby, które naprawdę potrzebują bezpiecznego transportu do punktu szczepień. W szczególności osoby starsze, które w chwili obecnej są szczepione. Limit nie jest zbyt duży, ale niewykluczone, że to dopiero pierwszy etap akcji. FREE NOW już wcześniej angażowało się w tego typu inicjatywy. Wystarczy wspomnieć #TaxiDlaZdrowia, gdzie pracownicy szpitali zakaźnych lub laboratoriów mogli uzyskać dostęp do darmowych przejazdów FREE NOW czy FREE NOW to Work będący programem dla firm, dzięki któremu firmy mogą zapewnić swoim pracownikom bezpieczne dojazdy do pracy i pomóc przystosować się do nowej rzeczywistości. Pakiety przejazdów oferują kody zniżkowe (kwotowe lub procentowe) do rozdysponowania wśród pracowników lub w całości pokrywać ich koszty przejazdów.