Aby zgłosić chęć zaszczepienia się, należy przejść wstępną weryfikację, która polega na udzieleniu odpowiedzi na kilka pytań filtrujących. System ochrony zdrowia tym samym ewaluuje, czy znajdujecie się w grupie podwyższonego ryzyka zachorowania na COVID-19, transmisji patogenu lub wystąpienia ciężkich powikłań wynikających z choroby.

Aby przejść weryfikację, musicie odpowiedzieć na następujące pytania:

Czy masz 80 lat lub więcej?

Czy masz 70 lat lub więcej?

Następnie zostaniecie przekierowani na stronę https://www.gov.pl/web/szczepimysie/zgloszenia, gdzie uzyskacie informacje na temat procesu zgłaszania chęci uzyskania szczepienia przeciwko COVID-19. Co trzeba zrobić?

Do wypełnienia otrzymacie formularz, w którym musicie podać takie dane jak: imię oraz nazwisko, PESEP, e-mail, kod pocztowy, numer telefonu (opcjonalnie)

Na adres e-mail, który podaliście w formularzu zostanie wysłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie zgłoszenia.

Jeżeli w grupie, którą reprezentujesz ruszą szczepienia – zostaniesz o tym poinformowany poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie

Wtedy będzie możliwe umówienie się na konkretny termin szczepienia

I to wszystko. Procedura jest bardzo prosta i intuicyjna. Jednakże, na razie najbardziej skorzystać na niej mogą osoby powyżej 70 i 80 roku życia, kiedy ruszą bezpośrednie rejestracje za pomocą dedykowanej infolinii (numer 989). Od dzisiaj rejestrować się za jej pomocą mogą osoby powyżej 80 roku życia. Od 22 stycznia natomiast osoby powyżej 70 roku życia.

Pomóżcie seniorom w rejestracji na szczepienie

Doskonale wiemy o tym, że seniorzy stanowią bardzo niewielką grupę odbiorców naszych treści. W bardzo wielu przypadkach seniorzy są wykluczeni cyfrowo i potrzebują pomocy w takich sprawach. Stąd apelujemy do Czytelników o to, aby wykorzystali ten materiał oraz swoje umiejętności cyfrowe do tego, aby zadbać o interes swoich dziadków, starszych ludzi ze swojego otoczenia. Pamiętajcie o tym, że walczymy o zdrowie nas wszystkich, a COVID-19 jest chorobą, która w przypadku seniorów może być śmiertelnie groźna. Pamiętajmy o naszych babciach i dziadkach.

Wystarczy naprawdę niewiele, aby zadbać o ich dawkę szczepionki. Zróbcie to jak najszybciej i ochrońcie ich przed COVID-19. Mam 27 lat i nie była to dla mnie lekka choroba. Moja narzeczona przeszła ją znacznie gorzej. Możecie o tym przeczytać tutaj:

Jak było z COVID-19? Do chrzanu. Nie polecam.

Należy wiedzieć również o tym, że po COVID-19 często pojawiają się przykre skutki uboczne. W cięższych przypadkach może się obawiać tzw. „brain fog” – poczuciem mniejszej sprawności intelektualnej. Do tego objawy depresyjne, lęki, nasilenie chorób pulmunologicznych (ja dalej kaszlę po COVID-19), parestezje, mrowienia, podwyższone ryzyko udaru mózgu. SARS-CoV-2 to patogen, którego nie poznaliśmy jeszcze w pełni i będziemy prawdopodobnie obserwować skutki jego „działalności” w świecie latami, cały czas dowiadując się czegoś nowego. Tego typu skutki uboczne zgłaszają nawet osoby, które przeszły zarażenie bezobjawowo.

Czy taka deklaracja oznacza automatycznie rejestrację na szczepienie?

Nie, jest to jedynie deklaracja, która ma ogromną wartość informacyjną dla systemu ochrony zdrowia w Polsce, który jest odpowiedzialny za dystrybucję szczepionki oraz jej zaaplikowanie osobom pochodzącym z aktualnie szczepionych grup. Jeżeli ruszy szczepienie dla grupy, którą reprezentujesz – zostaniesz o tym poinformowany za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie. Następnie, na podstawie kodu pocztowego, jaki został podany przy rejestracji – zostaniesz skierowany do jednostki ochrony zdrowia, która realizuje szczepienia.

Czy mogę się wycofać? Uznaję, że nie chcę się szczepić na COVID-19

Oczywiście – deklaracja nie stanowi absolutnej zgody na zaszczepienie. W momencie kontaktu telefonicznego / mailowego zawsze możesz wyrazić sprzeciw i nie skorzystać ze świadczenia, które Ci przysługuje.

Co w przypadku seniorów, którzy mają problemy z poruszaniem się?

Seniorzy, którzy mają problemy z poruszaniem się i wyjście na zewnątrz jest dla nich trudne lub naraża ich na poważne niebezpieczeństwo mogą uzyskać szczepienie w domu. W momencie uzyskania skierowania, należy taką sytuację zgłosić do jednostki ochrony zdrowia, która realizuje szczepienie.

Życzę Wam wszystkiego dobrego oraz zdrowia – niezależnie od tego ile macie lat i kim jesteście, naprawdę. W moim obowiązku jest poinformować Was o możliwości zgłoszenia chęci uzyskania świadczenia zdrowotnego w formie szczepienia na COVID-19. Pomyślcie o seniorach i zgłoście ich dla ich dobra – tak, aby nie musieli już martwić się możliwością zarażenia się SARS-CoV-2. Jak wspomniałem, nawet wśród młodych ludzi ten patogen potrafi mocno dać w kość.