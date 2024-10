Takiej współpracy nikt się nie spodziewał. Dwie usługi VOD w jednej aplikacji

Jeśli posiadacie abonament Amazon Prime, który kosztuje zaledwie 49 złotych rocznie, to macie dostęp nie tylko do darmowych wysyłek produktów z Amazon.pl czy gier w ramach Prime Gaming, ale również do serwisu VOD – Prime Video. Jego oferta jest całkiem rozbudowana, a do najciekawszych produkcji można z pewnością zaliczyć takie hity jak "Bosch", "The Boys", "The Expanse", "Fallout", "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy", "Pan i Pani Smith", czy wiele wiele innych. Amazon w swojej usłudze VOD oferuje również subskrypcje swoich partnerów, wśród których znajdziemy np. MGM, Filmbox, History czy najnowszy nabytek – SkyShowtime, który pozwoli nadrobić wszystkie zaległości w hitowych produkcjach Taylora Sheridana.

Ta platforma zasłynęła w Polsce przede wszystkim dzięki jego serialom "Yellowstone","1883", "1923" Tulsa King", "Mayor of Kingstown", czy Special Ops: Lioness. SkyShowtime to również szereg innych filmów i seriali, które można obejrzeć – np. "Oppenheimer". Obecnie dostęp do serwisu jest płatny i nie ma okresu próbnego, chyba że właśnie posiadacie abonament Amazon Prime. W takim wypadku wybierając subskrypcje poprzez Prime Video, dostaniecie dostęp do pełnej biblioteki SkyShowtime zupełnie za darmo przez pierwsze 7 dni. To wystarczy na nadrobienie niektórych zaległości, jednak nie wszystkich. Później opłata wyniesie 24,99 zł/miesiąc dla planu podstawowego. Najprawdopodobniej będzie też możliwość podwyższenia abonamentu do wersji Premium, która zadebiutuje pod koniec października i umożliwi widzom dostęp do treści w 4K, zwiększy limit urządzeń, na których można oglądać jednocześnie oraz plików możliwych do pobrania offline. Więcej na temat SkyShowtime 4K przeczytacie w naszym osobnym podsumowaniu.

Apple TV+ w Amazon Prime Video. Giganci łączą siłę w walce o widza

Amazon stale poszukuje nowych partnerów chcących wprowadzić do Prime Video swoje własne usługi jako opcjonalne subskrypcje. Firma poinformowała właśnie o nawiązaniu współpracy z Apple, które udostępni swoje VOD Apple TV+ jako dodatkową usługę dostępną z poziomu Amazon Prime Video. Na ten moment wiemy, że dodatkowej subskrypcji skorzystają widzowie ze Stanów Zjednoczonych. Dla nich Apple TV+ w ramach Amazon Prime Video dostępne będzie jeszcze w tym miesiącu za 9,99 dolarów miesięcznie. Na ten moment nie wiadomo jednak, czy taka możliwość będzie dostępna winnych krajach i czy będzie można z niej skorzystać w wersji bezpłatnej, na próbę. Wiadomo natomiast, że widzowie będą mieli dostęp do całej biblioteki filmów i seriali Apple TV+, w tym najpopularniejszych produkcji zyskujących uznanie na całym świecie – zarówno od strony krytyków, jak i samych widzów.

Jeśli Apple TV+ w ramach Amazon Prime Video opuści Stany Zjednoczone i trafi do Polski, pojawi się w zakładce "Subskrypcje+" w aplikacji Amazon Prime Video na dowolnym urządzeniu. To tam znajdziecie szereg dostępnych dodatkowych ofert, a także najpopularniejsze tytuły do nich należące. Przykładowo w ramach subskrypcji MGM, dla której okres próbny wynosi 14 dni (później 16,99 zł/miesiąc), można zyskać dostęp do takich kultowych seriali jak "Gwiezdne Wrota", "Fargo" czy "Opowieści Podręcznej" oraz kinowych hitów pokroju "Terminatora", "Milczenia Owiec", "RoboCopa" czy "Cztery wesela i pogrzeb". Jeśli zatem nie macie ostatnio czego oglądać, to z pewnością warto z tych ofert skorzystać.