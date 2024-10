Netflix przygotowuje ucztę dla fanów sci-fi. Zobacz zwiastun!

Netflix w ostatnich latach zyskał reputację jako platforma oferująca wysokiej jakości produkcje science fiction. Wśród najnowszych hitów warto wymienić "Stranger Things", który stał się globalnym fenomenem dzięki swojej nostalgicznej atmosferze lat 80. i wciągającej fabule o nadprzyrodzonych zjawiskach. Kolejnym godnym uwagi serialem jest "Black Mirror", antologia przedstawiająca mroczne wizje przyszłości, które często skłaniają do refleksji nad wpływem technologii na nasze życie.

Wśród filmów science fiction na Netflixie warto wspomnieć "The Adam Project" z Ryanem Reynoldsem w roli głównej. Film opowiada o pilocie, który podróżuje w czasie, aby uratować swoją żonę, ale przypadkowo spotyka młodszą wersję samego siebie. Innym interesującym tytułem jest "Anon", dystopijny thriller z Clive’em Owenem i Amandą Seyfried, który porusza temat prywatności w świecie, gdzie każdy ruch jest monitorowany

Nowy serial science-fiction na Netflix. Eternauta - zwiastun

Netflix przygotowuje się do premiery nowego serialu science fiction "The Eternaut", który zadebiutuje w 2025 roku. Serial jest adaptacją kultowego argentyńskiego komiksu "El Eternauta" autorstwa Héctora Germána Oesterhelda i Francisco Solano Lópeza. Historia opowiada o grupie ocalałych, którzy walczą o przetrwanie po śmiertelnej śnieżycy wywołanej przez inwazję obcych. Za reżyserię serialu odpowiada Bruno Stagnaro, a scenariusz napisali wspólnie Stagnaro i Ariel Staltari. Produkcją zajmuje się Netflix we współpracy z K&S Films2. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Ricardo Darín, który wcieli się w główną rolę Juana Salvo, Carla Peterson, César Troncoso, Andrea Pietra, Ariel Staltari, Marcelo Subiotto, Mora Fisz, Claudio Martínez Bel oraz Orianna Cárdenas.