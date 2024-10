"Sto lat samotności" Gabriela Garcii Marqueza to klasyka literatury. Powieść tak niezwykła, że... wszystkie dotychczasowe próby jej ekranizacji zostały porzucone. Filmy okazywały się niewystarczające, dlatego Netflix zabierze nas w serialowy świat realizmu magicznego, który podzielony zostanie na dwa sezony. Pierwsza z nich trafi na platformę już w grudniu.

"Sto lat samotności" od Netflix: wszystko, co musisz wiedzieć o serialu

Jeżeli nigdy nie mieliście okazji zapoznać się z powieścią Marqueza, to... przede wszystkim: warto czym prędzej nadrobić zaległości. Dla tych, którzy pierwszy raz słyszą o powieści za którą autor został nagrodzony literacką nagrodą Nobla - kilka słów wprowadzenia."Sto lat samotności" to epicka powieść autorstwa Gabriela Garcii Marqueza, która zabiera czytelników do fikcyjnego miasta Macondo. Cała historia zaczyna się od zakładania miasta przez Jose Arcadio Buendię i jego żonę Ursulę Iguaran, zaś dalej przez kilka pokoleń siedzimy śledzimy losy dynastii Buendia. Osadzona w klimacie realizmu magicznego powieść rozkochała w sobie czytelników na całym świecie. Marquez w mistrzowskiej formie bawi się formą, wplatając elementy fantastyczne, często będące metaforą dla mitologii Ameryki Łacińskiej.

Praca nad projektem tak złożonym i obarczonym tak wielką odpowiedzialnością jak „Sto lat samotności” była zaszczytem i ogromną próbą. Podczas tworzenia serialu staraliśmy się zrozumieć różnicę między językiem literackim a audiowizualnym i być w stanie stworzyć obrazy, które zawierają piękno, poezję i głębię dzieła, które wpłynęło na cały świat. Zrobiliśmy to z miłością i szacunkiem dla powieści, przy wsparciu wyjątkowego zespołu – mówi Laura Mora, jedna z reżyserek produkcji.

"Sto lat samotności" od Netflix: dwa sezony po osiem odcinków. Premiera pierwszych z nich jeszcze w tym roku

Netflix oficjalnie informuje, że "Sto lat samotności" podzielone zostanie na dwie części -- po osiem odcinków każda. I choć nie wiemy kiedy w nasze ręce trafi komplet, to platforma poinformowała że premiera pierwszej połowy serialu czeka nas jeszcze w grudniu. 11 grudnia na platformie Netflix pojawi się pierwszych osiem odcinków ekranizacji "Stu lat samotności"