Nowy pakiet VOD, na który wszyscy czekali! Chętnie dopłacę!

SkyShowtime już na samym starcie miało utrudnione zadanie w walce z konkurencją na rynku VOD, ponieważ większość rywali już od dłuższego czasu była na rynku. Serwis zdołał przebić się dzięki niższej cenie abonamentu i licznym promocjom, ale przez cały czas w ofercie brakowało co najmniej jednej rzeczy, która dla wielu widzów była bardzo ważna: wyższej rozdzielczości obrazu, gdyż 4K jest oferowane chyba na każdej innej platformie.SkyShowtime w 4K - nowy pakiet Premium. Ile kosztuje? Od kiedy dostępny?

SkyShowtime w 4K - pakiet Premium. Ile kosztuje? Od kiedy dostępny?

SkyShowtime wprowadzi 4K w ramach nowego pakietu Premium już pod koniec października. Cena Planu Premium wyniesie 49,99 zł i oprócz 4K zaoferuje użytkownikom jednoczesne oglądanie nawet na pięciu urządzeniach jednocześnie oraz możliwość pobrania do 100 tytułów w trybie offline. Pozostałe plany w ofercie SkyShowtime nie zmienią się i nadal będzie można korzystać z oferty Standard oraz Standard z reklamami, dlatego od 29 października oferta SkyShowtime będzie wyglądać następująco:

Pakiety SkyShowtime - ile kosztują, jaka jakość

Standard z reklamami : Cena: 19,99 zł/miesiąc Reklamy: Tak Jakość wideo: HD Strumienie równoczesne: 1 Tryb offline: Niedostępny

: Standard Plus (bez reklam) : Cena: 24,99 zł/miesiąc Reklamy: Nie Jakość wideo: HD Strumienie równoczesne: 2 Tryb offline: Tak (do 30 filmów i odcinków)

: Premium: Cena: 49,99 zł/miesiąc Reklamy: Nie Jakość wideo: do 4K Strumienie równoczesne: 5 Tryb offline: Tak (do 100 filmów i odcinków)



Od samego początku wierzymy w SkyShowtime w możliwość wyboru i dostarczanie najlepszej rozrywki w atrakcyjnej cenie. Spełniamy te obietnice - najpierw wprowadzając plan Standard z reklamami, a teraz nowy plan Premium, który oferować będzie widzom dostęp do ich ulubionej rozrywki wraz dodatkowymi funkcjami, w tym większą liczbą równoczesnych odtworzeń, większą liczbą pobrań i rosnącą ilością treści dostępnych w jakości 4K UHD. SkyShowtime jako pierwszy wprowadził plan z reklamami równocześnie w ponad 20 krajach, a dzięki naszemu planowi Premium pozostajemy liderem: jesteśmy pierwszym serwisem streamingowym, który zaoferuje trzy rodzaje planów subskrypcji - Standardowy z reklamami, Standardowy i Premium na wszystkich rynkach, na których dostępny jest nasz serwis - powiedział CEO SkyShowtime Monty Sarhan.

Oprócz Polski, nowy pakiet SkyShowtime pojawi się także w innych krajach: w Albanii, Andorze, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechach, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Kosowie, Macedonii Północnej, Niderlandach, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwecji i na Węgrzech.

Nowe filmy i seriale na SkyShowtime

SkyShowtime wkrótce doda do swojej oferty hit "A Quiet Place: Day One", czyli prequel do popularnej serii horrorów, seriale "Landman" o negocjatorze w świecie naftowym Teksasu, drugi sezon "Lioness" o tajnych agentkach CIA, komedię "Mamen Mayo" o mediatorce spadkowej, dokument "Schmeichel" o legendarnym duńskim bramkarzu, "The Agency" o tajemniczej agencji rządowej, nowy thriller "The Darkness" , "The Day of the Jackal" o zabójcy i agentce MI6, komedię "The Fall Guy" z Ryanem Goslingiem oraz kontynuację "Yellowstone" z drugą połową 5. sezonu.