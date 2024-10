Nowy film twórcy Oppenheimera - są pierwsze informacje!

Christopher Nolan przygotowuje swój nowy projekt. Po ogromnym sukcesie filmu "Oppenheimer", który zarobił na całym świecie imponujące 975,6 miliona dolarów, reżyser przygotowuje się do kolejnej dużej produkcji. "Oppenheimer" przyciągnął do kin miliony widzów, w tym ponad 1,4 miliona w Polsce, co było nie lada wyczynem. Film zdobył wiele nagród, w tym siedem Oscarów, co nie zdarzało się często w przypadku projektów Nolana. O wyjątkowości produkcji świadczy też coś innego - w czasach, gdy fizyczne nośniki filmów tracą na popularności, specjalne edycje Blu-ray i steelbooki "Oppenheimera" sprzedawały się jak świeże bułeczki. Wydania te, zawierające dodatkowe materiały i ekskluzywne opakowania, szybko zniknęły z półek sklepów, a to przecież nie jest częstym widokiem.

Nowy film Christophera Nolana. Kiedy premiera?

Najnowszy projekt Nolana, który ponownie współpracuje ze studiem Universal Pictures, ma mieć premierę w kinach IMAX 17 lipca 2026 roku - podaje Deadline. W głównej roli zobaczymy Matta Damona, co będzie już trzecią współpracą aktora z reżyserem. Wcześniej Damon wystąpił w "Interstellar" z 2014 roku oraz w "Oppenheimerze". Nolan ma skłonność do ponownego angażowania tych samych aktorów, co widać na przykładzie Christiana Bale’a czy Cilliana Murphy’ego, którzy również wielokrotnie współpracowali z reżyserem.

Szczegóły fabuły nowego filmu są jak zwykle trzymane w tajemnicy, ale wiadomo, że zdjęcia mają rozpocząć się na początku 2025 roku. Nolan, znany z dbałości o każdy detal i innowacyjnego podejścia do tworzenia filmów, z pewnością będzie chciał zaskoczyć widzów kolejnym dziełem. Możemy spodziewać się, że nowy projekt przyciągnie do współpracy wielu utalentowanych aktorów, co pokazywały wcześniejsze projekty.