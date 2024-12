Takiej promocji jeszcze nie było! Można dostać Allegro Smart! na rok za darmo

Allegro Smart! -- abonament, który Polacy pokochali

Allegro Smart! to usługa abonamentowa, której raczej nikomu nie trzeba specjalnie przedstawiać. Kilka lat temu platforma uruchomiła coś na wzór znanego i lubianego Prime'a od Amazonu. Uiszczając opłatę abonamentową, jako użytkownicy zyskujemy cały szereg korzyści związanych z zakupami online. Dzięki tej opcji można cieszyć się darmową dostawą przy zakupach od sprzedawców oznaczonych logo Smart!, pod warunkiem osiągnięcia minimalnej wartości zamówienia (te różnią się w zależności od rodzaju dostawy). Abonament obejmuje również dodatkowe benefity, w tym bezpłatne zwroty przesyłek. To jedna z rzeczy, która zmienia zasady gry -- zwłaszcza przy zakupie odzieży, gdzie niejednokrotnie zamawianych jest więcej rozmiarów. Brak ponoszenia dodatkowych kosztów minimalizuje ryzyko i zachęca klientów do eksperymentowania.

Poza tym abonenci Allegro Smart! zyskują dostęp do specjalnych promocji. Poza udostępnianymi wyłącznie użytkownikom Smarta! wyprzedażom, mają oni szansę zgarnąć również kupony rabatowe czy wcześniejszy dostęp do wybranych ofert. Warto też mieć na uwadze specjalne wydarzenia takie jak Dni Smart!, w ramach których oferowane są dodatkowe zniżki i benefity dla abonentów. Usługa dystrybuowana jest w dwóch wariantach: miesięcznego abonamentu (wycenianego na 14,99 zł) oraz rocznej subskrypcji (59,99 zł). Wielokrotnie już można ją było zgarnąć w specjalnych promocjach nieco taniej, a teraz pojawiła się oferta specjalna, w ramach której abonament Allegro Smart! jest dodatkiem do kart podarunkowych!

Allegro Smart! na miesiąc lub rok za darmo przy zakupie kart podarunkowych

Na specjalnych, dedykowanych kartom podarunkowym, aukcjom sprzedawane są one w czterech nominałach. 150 zł, 250 zł, 500 zł oraz 1000 zł. Tylko teraz dwa pierwsze z nich oferują bonus w postaci miesiąca abonamentu Allegro Smart! gratis. Decydując się na zakup droższych wariantów -- czyli 500 zł oraz 1000 zł można zgarnąć roczną subskrypcję całkowicie za darmo.

Pełny regulamin promocji i zasady użytkowania kart podarunkowych Allegro znaleźć można w oficjalnym regulaminie. Z najważniejszych informacji o których trzeba pamiętać -- jest kilka kategorii w których z karty nie skorzystamy. Wśród nich: Kultura i rozrywka: Kody i doładowania; Kolekcje i sztuka: Produkty inwestycyjne; Kolekcje i sztuka: Sztuka; Kolekcje i sztuka: Kolekcje - Numizmatyka; Kolekcje i sztuka: Kolekcje - Filatelistyka oraz wszystkie inne towary oferowane wyłącznie z dostawą w formie elektronicznej.

Patrząc na moje wydatki na Allegro i ogromny zakres produktów -- to tak długo jak nie planuje się skupiać na wymienionych wyżej kategoriach, wydaje się to być naprawdę ciekawą ofertą. Jako że Smarta! nie można mieć aktywnego jednocześnie na więcej niż 13 miesięcy -- w sieci natknąłem się na wiele komentarzy użytkowników, którzy zdecydowali się anulować swoje dotychczasowe abonamenty (otrzymają zwrot za pozostałe miesiące) i aktywację za pośrednictwem tego rocznego bonu. To naprawdę świetna okazja -- i warto się spieszyć, bo jest ograniczona czasowo. Potrwa jedynie do 26 grudnia lub wykorzystania zapasów!