Mikołajki dla Twojego smartfona. Tu zabezpieczysz ekran za złotówkę

Oklejenie wyświetlacza smartfona przy pomocy folii z reguły kosztuje kilkadziesiąt złotych. W salonach T-Mobile można jednak zrobić to teraz znacznie taniej. Za ile konkretnie? Symboliczną złotówkę. Co więcej, z promocji skorzystać można niezależnie od tego, czy korzysta się z usług tego operatora.

Ochrona wyświetlacza za złotówkę w T-Mobile

W jaki sposób zadbać o ekran telefonu? By zabezpieczyć go przed pęknięciem czy zarysowaniem, najlepiej zastosować szkło bądź folię. To drugie zabezpieczenie dostępne jest m.in. w różnych punktach handlowych, gdzie arkusze folii są na miejscu docinane do ekranu danego urządzenia. Dokładnie tak samo działa to w salonach T-Mobile. Co najlepsze, teraz można okleić tam ekran za złotówkę. W jaki sposób to zrobić. Już tłumaczymy?

Klienci T-Mobile dostęp do promocji uzyskają z poziomu aplikacji Mój T-Mobile. To właśnie tam, w zakładce Moments, znaleźć można kupon uprawniający do oklejenia ekranu w promocyjnej cenie. Trzeba się jednak pospieszyć. Kupon dostępny będzie tylko do 11 grudnia, a ważny jest do 19 grudnia. Co więcej, folia w promocyjnej cenie dostępna jest w limitowanej liczbie egzemplarzy.





Promocja nie tylko dla klientów operatora

Co w sytuacji, gdy chcemy tanio okleić telefon, ale nie korzystamy z usług T-Mobile? To żaden problem. Wystarczy wybrać się do salonu do 19 grudnia i wyrazić zgodę marketingową na przygotowanym w tym celu formularzu. Tu również Obowiązują limity promocyjnych folii.

Czy warto skorzystać z promocji? Oczywiście. Wie o tym każdy, komu kiedykolwiek zdarzyło się zbić czy poważnie zarysować ekran.