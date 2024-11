Black Friday z bąbelkami. Najlepsze promocje na saturatory i syropy SodaStream.

Coraz więcej osób wybiera domowe przygotowywanie wody gazowanej, a Black Friday, Black Month (zwał, jak zwał) to doskonała okazja, by zaopatrzyć się w niezbędny sprzęt i akcesoria SodaStream w obniżonych cenach. Od saturatorów po limitowane zestawy z syropami – przedstawiamy najlepsze oferty, które wyróżniają się niższymi cenami.

Tańszy SodaStream Terra w RTV Euro AGD

W ramach promocji „Black Friday Weeks” w RTV Euro AGD można zakupić saturator SodaStream Terra Hydration w obniżonej cenie 269 zł zamiast 299 zł. Zestaw zawiera saturator do wody gazowanej, nabój z gazem CO2, butelkę o pojemności 1 litra oraz dwie butelki o pojemności 0,5 litra. To kompaktowe rozwiązanie dla osób, które chcą łatwo przygotować wodę gazowaną w domu. Dodatkowe butelki umożliwiają wygodne przechowywanie gotowego napoju. Obniżka może być atrakcyjna dla tych, którym zależy na dodatkowych butelkach.

SodaStream Gaia za 199 zł w Morele.net

W promocji „Black Week” na Morele.net dostępny jest saturator SodaStream GAIA w cenie 199 zł. W zestawie znajduje się urządzenie w kolorze czarnym, litrowa plastikowa butelka przystosowana do mycia w zmywarce oraz butla CO2 z systemem QuickConnect, pozwalająca na przygotowanie około 60 litrów wody gazowanej. To korzystna oferta dla osób poszukujących prostego i funkcjonalnego rozwiązania do domowego przygotowywania napojów gazowanych w wariancie "super basic", bez inwestowania w dodatkowe akcesoria.

Terra Zestaw Limitowany Black Week

Na stronie SodaStream.pl w ramach promocji Black Week dostępny jest limitowany zestaw Terra w cenie 299 zł. W skład zestawu wchodzi ekspres SodaStream TERRA, cylinder z gazem CO2 CQC, trzy butelki SodaStream Fuse o pojemności 1 litra oraz syrop Pepsi Zero Cukru (440 ml). To propozycja dla osób, którym zależy na nieco bardziej rozbudowanym zestawie i możliwości przetestowania smaku Coli od razu po wyjęciu przesyłki z pudełka.

4 syropy SodaStream w cenie 3

Na stronie SodaStream.pl trwa również promocja „3 plus 1”, dzięki której przy zakupie trzech syropów czwarty otrzymasz za darmo. Aby skorzystać z oferty, należy dodać cztery wybrane syropy z listy promocyjnej do koszyka, a wartość najtańszego produktu zostanie automatycznie odjęta od ceny całkowitej. Promocja dotyczy wyłącznie wylistowanych syropów, z wyłączeniem serii Crafted oraz wielopaków. Oferta obowiązuje do końca listopada lub do wyczerpania zapasów.

Tanie koncentraty do Soda Stream w Lidlu

Koncentrat YA! & SODA (smaki pomarańcza, limonka oraz Cola), dostępny jest w promocji w sklepach Lidl za jedyne 3,39 zł. Stanowi to znaczną obniżkę względem standardowej ceny 14,99 zł. Według informacji z platformy Pepper, oferta obowiązuje w sklepach stacjonarnych na terenie całego kraju. Warto jednak wspomnieć, że opinie na temat smaku tego produktu są zróżnicowane – niektórzy wyrażają, mówiąc delikatnie, nieco krytyczne uwagi. Promocja może jednak zainteresować osoby poszukujące ekonomicznych rozwiązań i za 3,39 zł można zaryzykować... ;)

Książka i dodatkowe butelki w Konesso

Saturator do wody gazowanej SodaStream Terra w zestawie oferowanym przez Konesso.pl to propozycja dla osób, które chcą dokształcić się z zakresu przygotowywania koktajli. W skład zestawu wchodzą: ekspres do wody gazowanej Terra, cylinder z gazem CO2, dwie butelki Fuse o pojemności 1 litra, dwie butelki Fuse o pojemności 0,5 litra oraz książka „SodaStream – koktajle pełne bąbelków”. Zestaw dostępny jest w promocyjnej cenie 308,98 zł, co oznacza obniżkę o 40 zł w stosunku do regularnej ceny 348,98 zł.

Będziemy dalej na bieżąco monitorować sklepy, porównywarki cen i agregatory promocji, aby wyłapywać kolejne promocje na SodaStream. Jeśli pojawią się nowe, atrakcyjne oferty w ramach Black Week lub Black Friday, na pewno je tutaj dodamy.