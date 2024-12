Takiego Lidlomixa jeszcze nie było! Limitowana edycja w świetnej cenie

Termorobot MC Smart to prawdziwy pomocnik w kuchni, który pozwoli zaoszczędzić cenny czas i energię podczas przygotowywania świątecznych potraw. Urządzenie oferuje aż 15 automatycznych programów, w tym gotowanie na parze, smażenie, wyrabianie ciasta, a nawet automatyczne czyszczenie pojemnika. W zestawie znajdziemy wszystko, co niezbędne do gotowania: pokrywę, wkładkę do gotowania na parze, misę ze stali nierdzewnej o pojemności 4,5 litra, wkład z ostrzami, miarkę, szpatułkę oraz nasadkę do ubijania.

Lidlomix w promocji. Od kiedy i za ile?

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi gorączka przygotowań do wieczerzy wigilijnej. W tym roku sieć Lidl Polska przygotowała wyjątkową ofertę dla wszystkich miłośników gotowania i praktycznych rozwiązań – termorobot MC Smart z Wi-Fi w supercenie: za 1999 zł i to w wyjątkowym kolorze!

Promocja rozpoczyna się już w poniedziałek, 16 grudnia, i obejmuje dwa warianty kolorystyczne urządzenia: klasyczną czerń oraz limitowaną edycję w kolorze czerwonym.

Warto dodać, że pierwszy Lidlomix pojawił się w sprzedaży już w 2012 roku. Od tego czasu urządzenie przeszło wiele zmian i udoskonaleń, zarówno pod względem funkcjonalności, jak i designu. Z pewnością ułatwi on przygotowanie wielu potraw, w tym wigilijnych specjałów, takich jak karp, bigos czy makowiec. Poza tym, Lidlomix posiada funkcję automatycznego czyszczenia, co jest dużym udogodnieniem. Dla osób ceniących wygodę i funkcjonalność w kuchni, a także dla tych, którzy szukają pomysłu na prezent, oferta Lidla może być wartą rozważenia opcją.