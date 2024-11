Najlepsze promocje na Black Friday - wybieramy same perełki

Prawdziwy Black Friday, co warto kupić?

Tych słuchawek nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Dzisiaj o 19:00 w będzie można je kupić za 799 zł w ramach oficjalnej oferty sklepu Allegro. Tak tanio nie było jeszcze nigdy. Podlinkowaną ofertę możecie sobie już teraz dodać do obserwowanych, wtedy w aplikacji pojawi się informacja jak cena oraz stany magazynowe zostaną zaktualizowane. Podejrzewam, że słuchawki mogą rozejść się bardzo szybko, więc warto być czujnym.

Jeden z lepszych dysków SSD na rynku. Świetnie nada się jako dysk systemowy, a dzięki dużej pojemności, zmieścicie na nim nie tylko wszystkie aplikacje ale także sporo gier. Kompatybilny z PCIe 4.0 i portem M.2.

DJI Mini 3 Pro to niska waga (niecałe 249 g), która pozwala używać go bez uprzedniej rejestracji w większości krajów, a składana konstrukcja ułatwia jego transport. Urządzenie korzysta z 1/1,3-calowej matrycy i oferuje szereg specjalistycznych trybów takich jak FocusTrack czy MasterShots. Co więcej, odświeżony gimbal umożliwia wygodne nagrywanie w pionie, a 3-kierunkowe wykrywanie przeszkód i system APAS 4.0 zapewniają pełne bezpieczeństwo. Twórz wysokiej jakości zdjęcia 48 MP i filmy 4K, ciesz się czasem lotu do 34 minut, w cenie o 25% niższej niż normalnie.

Cena nie jest może rekordowo niska, ale i tak jak na ten model bardzo atrakcyjna, a w dodatkowo w sklepie eAzymut otrzymujecie, nie 2, a 3 lata gwarancji. Fenix 7X Solar 51 mm to zegarek wyczynowy, który ma praktycznie wszystko co potrzebne, a przy tym działa bez konieczności ładowania nawet przez 28 dni.

Garmin Forerunner 955 to praktycznie to samo co Fenix 7, ale z jeszcze lepszym GPSem (MultiGPS) i w nieco lżejszej formie. To w zasadzie najlepszy zegarek dla biegaczy, nie licząc oczywiście topowych modeli Fenix czy Forerunnera 965 z ekranem AMOLED. Tutaj mamy wyświetlacz MIP, który dla wielu osób będzie zaletą. W tej cenie to jedna z najlepszych propozycji na rynku, nie tylko jako zegarek sportowy, ale również smartwatch z funkcją płacenia Garmin Pay i powiadomieniami z telefonu.

Bazowy iPhone 15 w świetnej cenie. Dostępny od 14:00 w ramach akcji Allegro. W podobnej cenie jest również wersja niebieska dostępna w sklepie MediaMarkt. W tej samej cenie, wszystkie kolory oferuje też iSpot.

fot. Kamil Świtalski

Smartwatch Apple Watch 10 to prawdziwy przełom. Wyposażony został w wyświetlacz o około 30% większy niż w Series 4, 5, 6 i SE, który pozwala zobaczyć na pierwszy rzut oka więcej informacji niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki nowatorskiemu wyświetlaczowi OLED o szerokim kącie widzenia obraz jest niezwykle wyraźny, nawet gdy patrzysz pod kątem – wystarczy szybki rzut oka, aby uzyskać wszystkie potrzebne informacje.

Rewelacyjna cena na telewizor OLED w rozmiarze 77 cali. Wcześniej w takiej kwocie można było kupić tylko model 65 cali. Jeśli zatem szukacie dużego wyświetlacza o niespotykanej jakości obrazu, to ten telewizor jest właśnie dla was.

