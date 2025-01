Takiej Nokii nie znaliście. Te modele miały nigdy nie ujrzeć światła dziennego

Nokia to marka legenda, która zapewne już na zawsze będzie kojarzyć nam się z telefonami komórkowymi. Dzisiaj jest tylko cieniem samej siebie, ale to nie znaczy, że nie ma bogatej historii, którą warto poznać.

Fiński Uniwersytet w Aalto opublikował archiwum zawierające tysiące zdjęć różnych produktów Nokii, które inżynierowie zaprojektowali na przestrzeni niemal trzech dekad. Nokia Design Archive to wgląd w historię jednej z najpopularniejszych marek przełomu XX i XXI wieku i jeśli macie ochotę na odrobinę nostalgii, to warto poświęcić kilka minut aby przypomnieć sobie jak wyglądały kultowe modele pokroju Nokii 3210, 3310 czy 6310i. To jednak nie wszystko, w archiwum znalazło się też mnóstwo modeli, które nawet nie mają swoich nazw i do tej pory nie były szeroko prezentowane. Wśród nich również sporo elektroniki ubieralnej jak chociażby smart zegarki.

Nokia ciągle zaskakuje

Nie sposób policzyć ile modeli telefonów komórkowych Nokia wprowadziła na rynek. Wiele z nich było dostępnych przez wiele lat i stało się synonimem niezawodności jak chociażby Nokia 3310. W ofercie fińskiego producenta pojawiło się również wiele urządzeń dedykowanych szczególnym zadaniom, jak chociażby gry. Tak było na przykład z Nokią N-Gage, ale pewnie nie wiecie, że modeli podobnych do N-Gage powstało kilkanaście. I właśnie takie urządzenia można między innymi zobaczyć na zdjęciach opublikowanych w archiwum designu Nokii.

Znalazło się też tam miejsce dla innych urządzeń projektowanych przez giganta, w tym np. dla smartwatchy bazujących na systemie podobnym do Windows Phone. To jednak jeden z bardziej standardowych produktów, bo w archiwum można znaleźć wiele koncepcyjnych modeli urządzeń, również ubieralnych, które nigdy oficjalnie nie zostały zaprezentowane. Inżynierowie i designerzy Nokii byli bardzo płodni i tworzyli czasami bardzo dziwaczne konstrukcje, takie jak ten nieznany model prezentowany na zdjęciu poniżej. Jeśli zatem ciekawi was historia Nokii oraz pomysły jakie przewijały się przez ponad 20 lat jej świetności to ponownie zachęcam do przejrzenia archiwum.