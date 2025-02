Takiej myszki jeszcze nie widziałeś. Ma wyjątkowy zapach

Oto ASUS Fragrance Mouse – wlej do niej olejek i ciesz się ulubionym zapachem

ASUS lubi zaskakiwać nietypowymi projektami. W ubiegłym roku firma zaprezentowała pachnącego laptopa z wbudowanym dyfuzorem zapachów, opracowanym we współpracy z Anna Sui – marką perfum szczególnie popularną w Azji. Teraz chiński producent ponownie wypuści na rynek zapachowy produkt, ale tym razem będzie to komputerowa mysz.

Reklama

ASUS Fragrance Mouse – pierwsza mysz zapachowa

Fragrance Mouse to rozwiniecie nietypowego pomysłu ASUS-a na oryginalną elektronikę użytkową, a zarazem element idealnie uzupełniający wspomnianego wyżej laptopa ASUS Adol 14 Air Fragrance Edition. Na pierwszy rzut oka niczym nie różni się od standardowych myszek biurowych – zastosowano w niej bowiem klasyczny układ dwóch przycisków i scrolla, bez zbędnego udziwniania i ergonomicznych wymysłów. Cała magia dzieje się pod obudową, bo właśnie tam ukryto niewielką komorę z miejscem na fiolkę, do której użytkownik może wlać ulubiony olejek eteryczny.

Źródło: ASUS

Mysz ASUS Fragrance Mouse wyróżnia się unikalnym designem z wewnętrzną dolną komorą, w której znajduje się wymienny pojemnik na olejki aromatyczne. Pojemnik można myć i ponownie napełniać różnymi zapachami – czytamy w oficjalnym oświadczeniu ASUS-a

Działa to więc nieco inaczej niż w laptopie ASUS Adol 14 Air Fragrance Edition, w którym kapsułki zapachowe uwalniały aromat pod wypływem ciepła. Ważne jest to, że w myszce ASUS Fragrance Mouse fiolkę zapachową można wyjąć i uzupełniać dowolną liczbę razy – przyznam jednak, że trochę obawiałbym się o wyciek cieczy i uszkodzenie podzespołów.

Wyjątkowo cicha, z długim czasem pracy na baterii

ASUS Fragrance Mouse to oczywiście nie tylko komora zapachowa – urządzenie zostało dostosowane do obecnych standardów i oferuje trzy poziomy DPI: 1200dpi, 1600dpi i 2400dpi. Dzięki temu użytkownicy będą mogli dostosować sprzęt do różnych rozdzielczości ekranu. Dodatkowo mysz ma też cechować się żywotnością na poziomie 10 milionów kliknięć i niskim poziomem hałasu, wywoływanym przez przyciski. Spód wyłożony jest zaś materiałem PTFE (politetrafluoroetylen), czyli tworzywem odpornym na ścieranie i temperaturę.

Źródło: ASUS

Jeśli zaś chodzi o łączność, to standardowo komunikować z komputerem będzie się przy pomocy dongla, korzystając z łączności bezprzewodowej 2,4 GHz i Bluetooth. ASUS obiecuje nawet do roku pracy na jednej baterii AA w trybie oszczędzania energii. Mysz będzie dostępna w dwóch kolorach: Iridescent White oraz Rose Clay.

Niestety nie wiadomo, ASUS Fragrance Mouse będzie dostępna w Polsce – na ten moment potwierdzono dostępność w USA.

Źródło obrazka wyróżniającego: ASUS